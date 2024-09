„Nyní se může znovu ve II. lize objevit, do Valašského Meziříčí mu byly vyřízeny střídavé starty. Právě Bobři si na Erika Pospíšila moc dobře pamatují, byl to právě on, jenž otevřel skóre v posledním vzájemném utkání s Brnem a to neobvyklým kouskem, když si na svého soupeře vytáhl fintu michigan,“ informovali Bobři na oficiálním webu.

Pospíšil patří k nadějným talentům své generace. 20letý forvard řádil už v juniorském výběru Techniky Brno, v loňské sezoně pravidelně hrál za tamní A-tým. Ve 43 zápasech vstřelil 19 gólů, připsal si 25 asistencí.

Kromě rodáka z Boskovic se ve II. lize může objevit dalších pět hokejistů Vsetína. Včetně dobře známých tváří z minulé sezony.

„Dalšími hráči, kterým byly před sezonu vyřízeny střídavé starty ze Vsetína do Valašského Meziříčí jsou brankář Adam Pavlíček, obránci Jan Hamřík s Ondřejem Fojtíkem a útočníci Roman Vaňo a Adam Koláček,“ dodal účastník třetí nejvyšší soutěže.

Svěřenci Lukáše Plška zahájí novou sezonu II. ligy sobotním domácím zápasem. Od 17 hodin přivítají Havlíčkův Brod.

Soupiska Bobrů na sezonu 2024/2025

Brankáři: Jiří Slovák, Kryštof Ševců, Adam Pavlíček *

Obránci: Matěj Sviták, Václav Kočí, Jakub Velikovský, Tomáš Holiš, Vojtěch Baroš, Jan Dluhoš, Ondřej Fojtík, Jan Hamřík *.

Útočníci: Lukáš Finsterle, Michael Vavřík, Daniel Stodůlka, Lukáš Stodůlka, Marek Urban, Jiří Goiš, Šimon Kuchařík, Ondřej Martiník, David Kozubík, Tomáš Vávra, Jan Půček, Adam Turek, Lukáš Adámek, David Heinrich *, Adam Koláček *, Roman Vaňo*, Erik Pospíšil*

*Označení hráči jsou na střídavé starty ze Vsetína.