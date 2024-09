Fanoušci Valachů se na příští sezony můžou skutečně těšit! V týdnu nejprve do sezony 2027/2028 podepsal Luboš Rob mladší, k němu navíc přibyla další dvě jména. U týmu hokejového Vsetína zůstává neméně důležitá dvojice Vít Jonák, Pavel Klhůfek. Setrvání zkušených útočníků odpoledne odhalil Jiří Wentritt.

„Smlouvu prodloužili i Klhůfek a Jonák. Společně s Robem je to kompletní útok, který má kontrakty na další roky. Rozhodli jsme se tak po jednání s vedením,“ vysvětlil lodivod vsetínské střídačky.

„Vedle nich můžou vyrůst další hráči,“ líčí potenciální výhody asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Matěj Stříteský a Erik Hrňa představili nové dresy. | Video: Deník/Radek Štohl

Vít Jonák (33 let) i Pavel Klhůfek (v říjnu 33 let) měli ve Vsetíně smlouvu do příští sezony. Délka jejich nových kontraktů zatím nebyla prozrazena.

Jiří Weintritt s Lubošem Robem dovedli vsetínské hokejisty k loňskému titulu ve druhé nejvyšší soutěži. I díky tomuto úspěchu byl o trenéry zájem.

Křest nových dresů. | Video: Deník/Radek Štohl

„Měli jsme dvě nabídky, z české extraligy to nebylo. Společně jsme upřednostňovali, že bychom případně znovu šli ve dvojici. Naší prioritou ovšem bylo domluvit se na Vsetíně,“ zdůraznil jasně Rob starší.

„U mančaftu začínám třetí sezonu. Trenéři takový čas u jednoho týmu tráví výjimečně, většinou jsou první na řadě. Oba cítíme, že práce není dokončena. Jdeme do toho znovu! Nebyl důvod ke změně, čímž neříkám, že někdy bude,“ dodal Weintritt.

Luboš Rob starší o výběru hráčů. | Video: Deník/Radek Štohl