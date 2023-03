FOTOGALERIE/ Valašští hokejisté zvládli oba víkendové zápasy na Lapači, Prostějov vždy porazili o gól. Po sobotním vítězství 4:3 uspěli také o den později, před vlastními fanoušky zvítězili 1:0.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) v neděli nastoupili do druhého semifinále Chance ligy proti Prostějovu. | Foto: Deník/Radek Štohl

Znovu to byla ohromná bitva! Znovu lépe dopadla pro Vsetín! Svěřenci hlavního kouče Jiřího Weintritta ustáli také druhý semifinálový zápas Chance ligy na Lapači, po včerejším jednogólovém vítězství odjedou na Hanou za stavu 2:0 na zápasy. „Rozhodují malé věci, ty se nám podařilo plnit. Tým zaslouží velkou pochvalu. Včetně Maxe (Žukova), který nám pomohl k vítězství,“ vyzdvihl Weintritt brankáře, který v neděli kryl 29 střeleckých pokusů soupeře.

Prostějov byl v obou zápasech střelecky aktivnějším mančaftem. Zatímco v sobotu měl oproti Vsetínu o pět střel více, ve druhém semifinále dokonce přestřílel Valachy 29:16. „Ráz utkání událo včerejší vítězné utkání, soupeř si se svojí kvalitou přijel minimálně pro jeden bod. Takový průběh utkání jsme očekávali,“ nezastírá bývalý trenér Valašského Meziříčí.

„Pokud však mají takovou převahu, která nekončí střelami, tak ať si to hrají. Až na malé výjimky se nám to podařilo plnit,“ radoval se zkušený kouč.

Vsetínští hokejisté v letošním play-off zatím nepoznali přemožitele. Ve čtvrtfinále s Duklou Jihlava zvládli všechny tři zápasy, nyní i oba domácí duely s Prostějovem. Každé z těchto utkání skončilo o jediný gól! „Co jsem přišel k mužstvu, tak snad pořád vyhráváme o gól. Bylo jich hodně. Týmu připomínám, že koncovky zápasů hrát umíme,“ zdůraznil Jiří Weintritt.

Důležitým faktorem úspěšného víkendu se stalo vsetínské publikum. V sobotu na Lapač přišlo téměř 4 000 diváků, v neděli 3 533. „Naši fans byli šestým hráčem na ledě. Klobouk dolů, je to paráda, na střídačce není slyšet slova! Atmosféra je vážně vynikající, v této soutěži jedinečná,“ nemohl si vynachválit valašské fanoušky.

„Chci poprosit lidi, aby nás přijeli podpořit do Prostějova, budeme to potřebovat,“ poukázal lodivod vsetínské střídačky na první venkovní duel Valachů v semifinále.

Další dva zápasy by se teoreticky mohly obejít bez důležitého útočníka Luboše Roba, který ke konci druhé třetiny nešetrně fauloval hostujícího Maláka. „Je možné, že bude dodatečně potrestaný. Dívali jsme se na to, nevyskočil. Nemáme to však ve svých rukou. Pokud dostane trest, tak budou bojovat jiní,“ nechává se překvapit Jiří Weintritt, kterému by se mohl vrátit klíčový bek Říha. Do tréninku znovu naskočí už v pondělí.

Série pokračuje ve středu a ve čtvrtek v Prostějově. Obě utkání začnou od 18.00 hodin.

Chance liga, 2. semifinále

VHK ROBE Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), stav série 2:0

Branka a nahrávky: 16. Půček (Klhůfek, Holec).

Střely na branku: 16:29. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Rozhodčí: R. Wagner, D. Jechoutek – J. Vašíček, R. Komínek. Diváci: 3 533.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Vošvrda) – Česánek, Kajínek, O. Němec (A), Jenáček, Smetana (A), Voženílek – Jonák (C), Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Sihvonen, Přikryl, Š. Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš – Berger.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka (J. Němeček) – Valenta, Malák, Kubeš, Bartko, Staněk, Pěnčík – Jiránek, T. Jáchym, Slanina – V. Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna, Venkrbec, Jandus – Jansa.