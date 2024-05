Vsetín (téměř) může do extraligy! Lapač dostává nové mantinely

Konečně, je to tady! Hokejový Vsetín udělal k návratu do extraligy další velký krok. Legendární Lapač už od příští prvoligové sezony bude mít nové mantinely. Stavební práce začaly v polovině května, těsně před začátkem suché přípravy A-týmu. Deníku to potvrdilo vedení klubu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte