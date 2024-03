Stejně jako před rokem, tak i letos se o triumf v Chance lize utkají se zlínskými Berany. Hokejisté Vsetína opět úvodní dvě finále absolvují na domácím Lapači, konkrétně v úterý druhého a ve středu třetího dubna.

Fanoušci Vsetína před loňským prvním zápasem Chance ligy. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Nyní je jasné, že se bude opakovat loňské finále. Zlín si nakonec poradil s Litoměřicemi po sedmi zápasech a právě žlutomodří budou soupeřem Valachů ve vrcholu sezony. Valaši mají svému rivalovi co vracet po loňské porážce 2:4 na zápasy. Online prodej vstupenek startuje 30. března ve 20:00,“ referoval Vsetín na oficiálním webu.

„Držitelé permanentek sezení STANDARD mají předkupní právo na svá místa do pondělí 1.4. do 18 hodin. Místa se poté uvolní do volného prodeje. Výměna a prodej vstupenek na pokladně zimního stadionu se vzhledem k velikonočním svátkům a nízkému zájmu z předešlých prodejů tentokrát neuskuteční,“ informovali dále Valaši.

Podívejte se: 3 504 diváků dovedlo Vsetín do finále. Byli jste u toho?

Cena vstupenek na finále se podle předpokladů a organizačním záležitostem logicky navýšila. Nejlevněji se fanoušci dostanou na stání a to za 250 korun. Následně jsou ceny za 320 korun (sezení E, F a G), za 360 korun (sezení G), 390 korun (sezení A) a 450 korun (sezení B a C).

Úvodní finále je na programu v úterý 2. dubna od 17.30 hodin. Na Lapači se hrají hned o den později.

Lístky jsou k dispozici zde.