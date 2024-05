Vsetínský dres znovu oblekne nositel slavného příjmení. Vítěz loňského ročníku Chance ligy do svého kádru zlákal Adama Srdínka, syna legendárního obránce a současného sportovního manažera Beranů Jana Srdínka. Klub se navíc dohodl na pokračování s dalším bekem Tomem Ondračkou.

Adam Srdínko je rodákem z Prahy. | Foto: Juniorský hokej/Ronald Hansel

„Ohledně podepsání smlouvy se Vsetínem mám obrovskou radost. Je to velká čest hrát pro klub s takovou historií a ještě navíc v klubu, kde působil můj táta. Prostředí už docela dobře znám a vím, jak je Vsetín hokejové město a jak všichni lidé hokej sledují. Moc se na to těším,“ připouští 20letý obránce pro oficiální web klubu.

Rodák z Prahy do sezony 2018/2019 působil v mládeži Slavie, ve zmíněném ročníku si připsal tři starty za reprezentaci do 16 let. Následně se vydal do dorostu švédského týmu Rögle BK, kde po 14 odehraných zápasech skončil, posléze se vydal do Finska, v další severské zemi působil až do minulé sezony.

V organizaci KooKoo hrál za dorost i juniory, v sezoně 2021/2022 absolvoval šest utkání za národní tým do 19, respektive 20 let. Minulý ročník premiérově nakoukl do dospělého hokeje, v Mestisu, druhé nejvyšší finské soutěži, zapsal v mančaftu Kiekko-Vantaa 18 startů. Další přidal v juniorce KooKoo a HIFK.

Novou smlouvu ve Vsetíně si poté vysloužil Tom Ondračka. 24letý obránce do A-týmu Valachů premiérově nakoukl v sezoně 2017/2018, od ročníku 2020/2021 už stabilně nastupuje za první mužstvo. I pres svůj mladý věk za Vsetín odehrál 246 utkání s bilancí 9 gólů a 48 asistencí. V minulé sezoně při personální krizi týmu Jiřího Weintritta dokonce naskakoval také v útoku.