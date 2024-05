Druhou sezonu na Valašsku nepřidá, posouvá se o patro výše. Dnes už bývalý útočník hokejového Vsetína Jan Kern přijal nabídku od extraligových Karlových Varů, ve kterých se bude snažit rozšířit počet startů v nejvyšší soutěži.

Jan Kern. | Foto: Deník/Radek Štohl

„S Honzou Kernem je to tak, že byla určitá ústní dohoda, že když dostane nabídku z extraligy, vyjdeme mu vstříc. Kariéra hráče nabírá v takových případech jiných cílů, byli jsme osloveni Karlovými Vary, zda bychom uvolnili Honzu Kerna. V určitém smyslu jej dokážeme nahradit díky novým posilám. Domluvili jsme se tedy s Honzou, že jej uvolníme,“ přiblížil asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší.

24letý útočník přišel do klubu před rokem ze Slavie Praha, v základní části posbíral 51 startů, ve kterých vstřelil 12 gólů, na 18 přihrál. V play-off a následné baráži celkem absolvoval 13 zápasů s bilancí tří asistencí.

Kern má na kontě extraligový start v dresu pražské Sparty, dalších 170 přidal ve druhé nejvyšší soutěži. Celkově odehrál 102 mezistátních zápasů v mládežnických výběrech České republiky.

S klubem se naopak připravuje odchovanec Adam Turek. 19letý útočník strávil poslední sezony v Českých Budějovicích a Olomouci.

„Trenérský tým byl osloven, zda by se Adam Turek jako odchovanec mohl zapojit do přípravy. My se tomu samozřejmě nebráníme, zvažovali jsme to a vzali jsme Adama do letní přípravy. Primárně ale bude směřován do Valašského Meziříčí, absolvuje s námi přípravu a uvidíme, v jakém světle se nám ukáže,“ vysvětlil Rob.