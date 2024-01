/ANKETA/ Dvacet zápasů stop, suspendace ze slezského týmu. Takové následky nese kapitán juniorů Havířova Jan Valouch za ošklivý faul holí do hlavy soupeře - vsetínskému Lukáši Stodůlkovi - v nedělním utkání na Lapači. Pohled na tento zákrok neudělal dobře jedinému z námi oslovených trenérů a funkcionářů. „Určitě to byl škaredý zákrok! Měli bychom mít k sobě respekt, do sportu nic podobného rozhodně nepatří,“ má jasno Zdeněk Sedlák starší, šéf mládežnického hokeje ve Zlíně.

Nedělní zápas ligy juniorů. | Foto: czechicehockey.tv

Robert Hamrla, bývalý GM Beranů Zlín, trenér mládeže:

Faul havířovského kapitána nemá obdoby, bylo mi zle a už se nesmí nikdy opakovat! Co mám informace z jeho klubu, mladému hráči ruply nervy, omluvil se a činu hodně lituje. Disciplinární komise vždy šetří prohřešek ze všech stran, dává prostor všem k vyjádření a protože se jednalo o zkrat, kterého havířovský mladí lituje, několikrát se napadenému hráči omluvil, trest 20 zápasů považuji z adekvátní, pokud mu nebude dříve omilostněn! Navíc jeho prohřešek byl medializován, což jej dostalo pod tlak a i to je forma trestu.

S vedením Havířova mám dobré vztahy, vím, jak se snaží budovat novou identitu, což jim tento incident strašně ublížil, proto správná suspendace. Pevně věřím, že celý incident bude strašákem pro všechny a již se něčeho podobného nedočkáme!

VIDEO: Nechutný zákrok! Kapitán Havířova zákeřně udeřil hráče Vsetína

Zdeněk Sedlák, šéftrenér mládeže Berani Zlín:

„Podle mě to ten kluk udělat nechtěl. Soupeře spíše chtěl zastavit a zabránit mu v úniku. Každopádně to mohl řešit jinak. Trest dvacet zápasů je hodně. Na druhou stranu, kdyby se odehrála nějaká souhra náhod, mohlo se stát něco vážnějšího. A jak bych se zachoval v roli trenéra potrestaného? Hráči bych za to rozhodně vynadal, pokáral bych ho. Záleží ale na hráči – někdo dělá určité fauly pravidelně, u někoho se to bohužel stane. Jak ale říkám, stávat by se to nemělo, Jsem rád, že se nepřihodilo něco vážnějšího.

Vladimír Kočara, sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov:

Byl to zkrat, nic jiného k tomu nejde říct. Podobných prohřešků je v této době víc, třeba se jedná i o napadení rozhodčího. Přiznám se, že neznám historii toho kluka (Valoucha), jestli už byl nějak v historii trestaný. Samotný trest je vysoký, ale z videa ten zákrok vypadal opravdu nehezky. Jde hlavně o to, aby se to nikdy neopakovalo. Jak u něj, tak u ostatních hráčů, může jít o exemplární trest. V tuto chvíli mi jeho výše připadá adekvátní. Pokud větší přestupek udělal poprvé, věřím, že by výše trestu mohla jít v půlce změnit – člověk může udělat chybu. Zaplaťpánbůh, že faulovaný hráč nebyl zraněný.

Zdeněk Čech, bývalý trenér Zlína:

Když jsem viděl ten likvidační zákrok na hlavu, úplně mě zamrazilo, s hokejem a sportem nemá nic společného! Za mě měl následovat exemplární trest, top na dvacet zápasů je málo, měl dostat minimálně roční distanc. V této kategorii podobný zákrok nesmí hráče ani napadnout, my trenéři v klubech musíme hráče vychovávat nejen pro sport, ale i pro život.

Potěšil mě postoj klubu Havířov, jednání takového hráče, navíc kapitána, který má jít vždy vzorem, totiž poškodilo i jeho jméno.

Podobný zákrok za více než třicet let trénování jsme nezažil, škaredý faul kolenem či sekyra přes ruce se výjimečně objeví, ale i to musí být nekompromisně trestáno. Snad se již něčeho podobného, jako byl brutální faul ve Vsetíně, nedožiju…

Jiří Osina, šéftrenér mládeže HK Kroměříž:

Co jsem viděl, je už hodně přes čáru! Ať se jedná o mladé hokejisty, nebo muže, všichni musí vědět, kde jsou mantinely. Etika ve sportu ale musí být i věci trenérů - naučit hráče, že porážka není konec světa! Na záběru byla vidět obrovská frustrace, touha uspět za každou cenu, což ale není možné. Hokej je hodně o emocích, ovšem musíme je umět kontrolovat ve sportu, stejně jako v životě. Trest pro hráče považuji za přiměřený na to, aby si uvědomil svou chybu.