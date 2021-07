Kvůli nucené Covid pauze se od října minulého roku nesmělo trénovat pohromadě. Jak jste si během této doby poradili s tréninky dětí?

Na začátku pauzy jsme dětem zasílali tréninkové plány a videa, které svaz natočil jako inspiraci ke cvičení. Začátkem listopadu jsme se rozhodli, že začneme natáčet cviky sami. Nabídl se mi jeden ze svěřenců Matyáš Vik jako demonstrátor a společně jsme nahrávali videa. Zaměření bylo hlavně na práci s hokejkou, ale prolévali se zde i cviky na sílu dolních končetin s frekvencí, sílu horních končetin a Core. Začátkem března roku 2021 jsme rozjeli online tréninky pomocí aplikace ZOOM. Cvičení bylo super, zase něco nového a děti to strašně bavilo.

Bude ten půlrok bez běžného týmového tréninku na dětech znát? Jak dohnat tento výpadek v trénování?

Od dubna jsme začali trénovat klasicky letní přípravu. Půlroční výpadek byl na dětech strašně moc poznat. Někteří přibrali, pohybově se zhoršili a hlavně dovednosti, které je učíme (s balonem, hokejkou, obratnost apod.), jakoby zapomněly, takže se začínalo skoro od začátku.

Tento výpadek jsme se snažili dohnat a budeme jej nadále dohánět, a to se dá „dopilovat“ pravidelnou docházkou na tréninky. Bude to těžké, jak pro nás trenéry, tak i pro děti, ale věřím, že to zvládneme.

Co počty dětí? Skončily některé, jak se předpokládalo?

Po letní přípravě se počty dětí v klubu moc nezměnily. Průměrně v každém ročníku skončil jeden hráč. Věřím a doufám, že všechny děti naskočí v srpnu na led a rozjedeme pravidelné tréninky a každoroční přípravu na sezónu. Dále se budeme snažit dohnat hokejový deficit, který během pauzy nastal."

Od dubna se díky rozvolnění mohlo zase začít trénovat normálně. Jak probíhala letní příprava a jak jste spokojen s prací dětí?

Letní příprava proběhla jako každým rokem podobně, jediná velká změna od každoroční přípravy byla ta, že jsme měli děti rozdělené do menších skupin podle počtů, které vládní nařízení dovolovaly.

Kategorie nejmenších roč. 2016 a 2015 (přípravka + 1. třída) se scházela dvakrát týdně pod vedením zkušeného trenéra Luboše Poruby. Ročník 2014 (2. třída) dostal pod vedení Martin Koryčanský, který s trénováním začíná a zatím je do trénování „zapálený“ a vidím v něm velký trenérský potenciál. Tyto děti trénovaly třikrát týdně na hřišti IZOLTING. Další ambiciózní a velmi kvalitní trenér je Michal Štědrý, který pokračoval s roč. 2012-13 (3., 4. třída), se kterými pracoval již minulou sezónu. Michal s dětmi trénoval třikrát týdně na hřišti IZOLTING. Nejmladší kategorie 5. třída, která je pod mým vedením měla tréninky třikrát týdně na hřišti ZŠ Videčská. Zbývající kategorie mladší žáci, starší žáci a dorost jsem vedl taktéž. Tyto kategorie se semnou setkávaly čtyřikrát týdně na hřišti ZŠ Videčská a v okolí zimního stadiónu.

Tato letní příprava byla asi jedna z nejtěžších, které jsem s dětmi zažil. Naučit děti zase chtít se hýbat, chtít trénovat bylo strašně obtížné. Nakonec to všechny děti zvládly na jedničku.

Práce s dětmi mě strašně baví a naplňuje. Ten pocit, chtít někoho něco naučit, zdokonalovat je a učit novým věcem, co třeba mě trenéři neučili, je úžasný.

Co děti čeká v následujících dnech a měsících?

V následujících dnech a měsících děti čeká menší odpočinek, dovolená s rodiči a užívání prázdnin. Poslední týden v červenci jedeme na ledy do Valašského Meziříčí a od 1. srpna začínáme s tréninky na ledě u nás na zimním stadiónu v Rožnově pod Radhoštěm.

Co byste vzkázal rodičům, kteří se rozhodují, zda je hokej pro jejich dítě ta správná volba?

Rád bych rodiče upozornil, že tento sport není určen jen pro chlapce, ale i pro dívky. Děti se naučí bruslařské dovednosti, spolupráci v kolektivu, naučí se hrát fair play, samostatnost a hlavně tréninky jsou vedené formou her.

Vřele tento nejrychlejší a nejpopulárnější sport v Česku doporučuji.