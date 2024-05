Kroměříž, Vsetín, Ilves Tampere. A teď New Jersey? Když si vše sedne a zahraje štěstí, tak i taková cesta by mohla být. Ve hře však zůstávají i další varianty.

Kubo, velká gratulace ke smlouvě v New Jersey. Ještě se však zastavme u minulé sezony, ve Finsku jste nastupoval druhým rokem. Jaké byly po sezoně ohlasy?

Mockrát děkuju! Ohlasy na loňskou sezonu mám víceméně pozitivní. Znovu to bylo nahoru dolů, občas se to nepohodlo v mojí hlavě, což se může stát. Důležité je si to zavčas uvědomit. S mentálním trenérem jsme to dokázali, zpátky jsem se dostal na vysokou úroveň.

Můžete být konkrétnější, co přesně bylo za problém?

Je těžké být celoročně konzistentní. Někdy jsou chvilky, kdy se tolik nedaří, některé výkony nebyly úplně dobré. Pořád jsem pracoval, aby se to zlepšilo.

Zpětná vazba tedy byla solidní. Jak jste byl sám spokojený?

Když to vezmu celkově se smlouvu s New Jersey, tak by bylo nešťastné říct, že nejsem. Pořád se to však ve mně míchá, je to padesát na padesát. Osobně jsem nebyl spokojený s počtem zápasů, mohlo se mi podařit jich odchytat více. Mám na sebe hodně vysoké nároky.

Mezi třemi tyčemi jste se relativně pravidelně střídali s Jonasem Gunnarssonem. Měli jste to tak určené dopředu?

Chvilkami to bylo dané i těmi výkony, vždy chytá ten, kdo se jeví nejlépe. Byly v tom však i jiné faktory. Jaké? To bych si nechal pro sebe.

Nedávno jste podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt v New Jersey, které vás v roce 2021 draftovalo. Jak se vše seběhlo?

V průběhu sezony jsme se o tom ještě nebavili. Až ke konci mezi mnou, New Jersey a agentem začalo proplouvat na povrch, že by k tomu mohlo dojít. Snažil jsem se tomu nedávat takovou váhu, pak vás to akorát více svazuje. Na začátku play-off jsme se o tom bavili více, po vypadnutí k tomu došlo na plné obrátky. Play-off nám bohužel nevyšlo.

Jak jste na zájem Ďáblů a podpis reagoval?

V první řadě jsem byl obrovsky nadšený, byla pro mě čest, že jsem podepsal svůj první kontrakt v NHL. Člověk ví, že to nedělá pro nic za nic. Převládaly všechny možné pocity.

Když se na to podíváme blíže. Jak to s vámi bude vypadat v dalších měsících?

V této chvíli je těžké to říct, je hodně složité takto dopředu odhadovat, jaké to bude. Nic není dané, nerad bych tak řekl něco, co by pak mohlo být jinak. Teď nevím, kde příští sezonu začnu.

Může to tedy být tak, že smlouva prakticky nic moc nezměnila?

V podstatě máte pravdu, vůbec nic změnit nemusela. Je vážně těžké uvádět, co může znamenat. Na začátku července jsem pozvaný na nováčkovský kemp, pak se uvidí, jak to nadále bude vypadat. Člověk se na něm samozřejmě může předvést. Je však čistě seznamovací než na výkonnostní tréninky.

Dá se říct, jaká by pro vás byla nejlepší varianta?

Momentálně vůbec nevím, nechci myslet na jedno nebo druhé. Klidně je možné působení v AHL nebo i nižší zámořské soutěži. Nerad bych však předbíhal.

Když to vezmeme z druhého pólu – troufáte si přímo na NHL, třeba pozici dvojky?

Stát se může cokoliv. Na tuto možnost si věřím, byl bych sám proti sobě, kdyby ne. V hlavě mám ty nejvyšší cíle. Kdyby to přišlo, tak bych se této šance nezaklekl.

Ve hře zůstává finské Ilves Tampere, že?

Ano, tato varianta je stále možná, klub na mě uplatnil opci. Setrvání ve Finsku v příští sezoně bych jako zklamání nebral, to ovšem žádnou možnost. Vše má něco do sebe, abych se posunul. Navíc je mi pořád teprve 22 let, vše mám před sebou.

V letošní sezoně jste obdržel premiérové pozvánky do seniorské reprezentace. Očekával jste to?

Před sezonou si vždy dávám osobní cíl. Musím říct, že tento jsem už chvilku měl. Nechci ale ani neříkat, že jsem s tím nepočítal. Byl jsem připravený, že to může přijít. Když se tak stalo, překvapilo mě to, byl jsem šťastný. Splnil se mi cíl. Tuto možnost jsem naplno chtěl využít.

Během sezony jste odchytal šest zápasů v národním týmu. Jaká byla zpětná vazba?

Záleželo utkání od utkání, někdy to bylo pozitivní, někdy ne. Premiéra patřila k těm lepším, navíc jsme vyhráli, nemohla dopadnout lépe. Mám na to jen ty nejlepší vzpomínky. Spokojený jsem však byl i s těmi negativními, vždy vám to něco dá do další práce.

Trenéři vás vzali na kemp před domácím šampionátem. Letos velká šance na pozvánku na mistrovství světa nebyla, že?

Dopředu jsem o tom moc nepřemýšlel. Samozřejmě jsem věděl, kolik gólmanů má z NHL přijet, snažil jsem se na to však nemyslet. Šel jsem den po dni, s tím, že buď to vyjde, nebo ne. Chtěl jsem předvést co nejlepší výkony. Po konci každý z hráčů dostával hodnocení od svých trenérů, pro mě to byl Ondra Pavelec. Jaké bylo? To bych si s dovolením nechal pro sebe. (úsměv)

Šampionát začíná už v pátek. Sledujte zpovzdálí atmosféru okolo národního týmu?

Člověk je na sociální sítích, úplně se tomu nevyhne. Panu Rulíkovi stoprocentně věřím, má svůj plán, toho se drží. Na sítích se něco spustilo, nemyslím si však, že by to něco mělo znamenat. Nějak to má dané. Fanoušek v tom není, vždy to třeba nemusí pochopit.

Chcete být konkrétnější?

Nerad bych to nějak rozšiřoval.

Jaký je tedy hlavní kouč národního týmu Radim Rulík?

Za mě je to výborný trenér. Věděl jsem to už od dvacítek. Líbí se mi, jak s hráči komunikuje, jak je součástí týmu, což vždy nemusí být běžné.

Sezona pro vás byla náročná. Jaký vás nyní čeká program?

Teď si po kempu užívám dovolenou, přibližně měsíc budu mít volno. Na konci května, začátku června začnu individuální sezonu, potrvá do konce července. Budu se však udržovat, nedokážu doma jen ležet, fyzická aktivita je na denním pořádku. S kamarády chodíme na fotbal, florbal. Často mám i kolo.