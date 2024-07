„Dostal jsem nabídku z Energie, která podstatně rozšiřovala hráčský kádr. Zapojil jsem se tam do letní přípravy a po dohodě s trenéry jsem přešel do Sokolova. V Baníku bych měl začít novou sezonu a bude záležet jen na mně, jestli se do extraligy prosadím nebo ne,“ vysvětlil Kern pro web účastníka druhé nejvyšší soutěže.

24letý útočník přišel na Valašsko před minulou sezonou. Celkově v ní absolvoval 62 soutěžních zápasů, ve kterých zapsal 12 gólů a 20 asistencí. Teď jeho služby využije Sokolov.

„Jsme rádi, že v Honzovi získáváme výraznou posilu pro naši ofenzívu. Věříme, že jde o nadstandardního hráče do útoku, který byl hodně bodový a výrazný v juniorských kategoriích i reprezentacích. Jde o mladého perspektivního hráče, který se chce v naší organizaci zlepšovat a ukázat, že své kvality dokáže převést i do velkého, seniorského hokeje,“ pochvaluje si příchod šikovného pracanta hlavní kouč Baníku Tomáš Mariška.

Pokud to situace dovolí, Kern se 16. října představí na Lapači. Hokejisté Vsetína odehrají se Sokolovem 12. kolo Maxa ligy.