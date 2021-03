Emoce, napětí i drama. Čtvrtfinále Chance ligy mezi hokejisty Vsetína a Vrchlabím ukazuje pravé play-off. Zítra se série přesouvá na posvátný Lapač. Pochopitelně při absenci fanoušků. „Je smutné, že lidé na stadion nemůžou, je to tak však všude po republice. U nás na Vsetíně je vyhlášené pekelné publikum. Moc nám chybí,“ zdůrazňuje asistent kapitána Lubor Štach.

Lubomír Štach, který v květnu oslaví 35. narozeniny, je nejproduktivnějším hráčem Valachů v play-off. | Foto: Martin Vojtěch Víta

„Je to velká nevýhoda. Hnali by nás dopředu, s nimi je jednodušší se dostat do zápasu. Podporují nás za každého stavu. Musíme se připravit bez nich. Tak to je,“ dívá se na celou situaci realisticky za dvě měsíce 35letý borec.