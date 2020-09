„Špatné to nebylo ani v prvním zápase. Hráli jsme na tři pětky, tu poslední seskládali z juniorů. Měli jsme problémy v obranném pásmu a dostávali hloupé branky. Čtyřikrát jsme sami ujížděli na gólmana. Mohlo to vypadat úplně jinak,“ posteskl si Doboš po porážce 3:5 od Nového Jičína.

Další dva zápasy už Bobrům vyšly vítězně – nejprve se jim vydařila odveta v poměru 6:3, naposledy v úterý přehráli Kopřivnici 5:3.

Josef Doboš přitom od konce uplynulé sezony musel zcela přeskládat téměř celý kádr. Odešlo mu hned dvanáct hráčů ze základní sestavy.

„Rosťa Vaněk a Petr Dvořák byli TOP hráči na druhou ligu, Péťa by se neztratil ani v první. Bezpochyby se pro nás jedná o citelné ztráty. První lajna nám rozhodovala zápasy, chodila do přesilovek. Musíme to zvládnout bez nich,“ mrzí Doboše, který mimo jiné musí zapomenout na třetího člena útočné lajny Petra Seidlera.

Během sezony přitom s největší pravděpodobností přijde o dalšího klíčového hráče – obránce Stanislava Báchora. „Měl by se vrátit do Ameriky. Původně se mluvilo o říjnu, teď by se to kvůli situaci spojené s koronavirem mohlo posunout na listopad až prosinec. Pochopitelně bych byl rád, kdyby zůstal,“ přeje si trenér.

Do klubu naopak přišli někdejší hráči Vsetína Lukáš Finsterle a René Kajaba. Zkušené duo v součtu tří přípravných zápasů nasbíralo jedenáct kanadských bodů.

„Těší mě, že mám v kádru hráče takového kalibru, kteří budou učit mladé kluky hrát hokeje. V minulosti si je pod křídla vzal právě Petr Dvořák. Nepotřebujeme tady mít pětku z dalších klubů, kteří si odehrají své a půjdou pryč,“ zdůrazňuje Doboš.

Společně s novými posilami by v novém ročníku chtěl předvádět solidní hokej. „Hlavně, aby se líbil divákům. Žádné prognózy jinak nemá cenu říkat. Jedno však vím jistě – hráčům nic neodpustím,“ říká kouč, který ve II. lize vidí jednoznačného favorita.

„Bude to Znojmo, loni hrálo mezinárodní EBEL. Jsou to profíci, které trénuje Mirek Fryčer, Dříve jsme proti sobě nastupovali v Polsku. Nemůžeme s nimi hrát otevřený hokej, na druhou stranu bude potřeba do toho dát sto procent,“ je si vědomý Doboš, jenž do klubu přišel před téměř tři čtvrtě rokem.