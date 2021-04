Naposledy se o to pro oficiální stránky jihlavského klubu postaral obránce Dukly Jan Strejček, který hráče vsetínského klubu označil za „uplakánky“. Podle názoru 27letého beka Valaši některým situacím nahrávají. „Je to jejich věc, jak se chtějí zviditelnit. Vůbec bych to neřešil,“ odmítá reagovat útočník Vsetína Sebastian Gorčík.

Samotný forvard Valachů se hned v úvodním střetnutí semifinále dostal do menší potyčky s Tomášem Harkabusem. Byla to jedna ze tří strkanic třetí třetiny prvního duelu. „Play-off je vždy vyhrocené, bojuje se o každý centimetr ledu. Rozhodují maličkosti,“ nepřeceňoval Gorčík napětí mezi oběma mužstvy.

Páteční utkání pro sebe ukořistila Jihlava 4:3 po samostatných nájezdech, hokejisté Vsetína přitom ještě v 51. minutě zápasu vedli 3:1 a kráčeli za úvodní výhrou v sérii. „Byla to naše blbost. Pak jsme to alespoň chtěli urvat v prodloužení nebo nájezdech. Celý zápas jsme totiž byli trochu lepší. Je škoda, že jsme nevyhráli, měli jsme to dobře rozjeté. Takový stav musíme udržet,“ ví dobře rodák z Rýmařova.

Druhý zápas na Vysočině znovu lépe vyšel Dukle, která už ve 3. minutě šla do vedení. Krátce na to hra vinou vypadlého kusu plexiskla byla přerušena. „Že by to pro nás mohl být nový impuls jsme nepřemýšleli. První třetina však kvůli tomu byla rozkouskovaná. Sice bylo skvělé, že jsme srovnali na 1:1, bohužel jsme však dostali druhou branku. Pak se zatáhli, počkali si na brejky. Nebyli jsme schopni jim vstřelit další gól. Trefou do prázdné si výhru pojistili. Na rozdíl od nás si to pohlídali,“ smutnil nejlepší střelec Vsetína v základní části.

Svěřenci Romana Stantiena před zítřejším úvodním zápasem na Lapači tak prohrávají 0:2 na utkání. Další nezdar už může být kriticky. „Doufám, že doma vyhrajeme a porážky jim vrátíme. Všichni si to přejeme. Určitě to bude těžké, jsou to vyrovnané zápasy, rozhoduje v nich jeden gól. Snad doma budeme lepší.“

Klíč k úspěchu je podle Gorčíka přitom jasný – zlepšit produktivitu. „Stejně jako celou sezonu, tak i v play-off nás trochu trápí koncovka, dáváme málo gólů. Musíme také zlepšit přesilovky, ve kterých se tolik neprosazujeme. V play-off rozhodují,“ zmiňuje jeden z tradičních aspektů vítězů vyřazovacích bojů. „Tak špatné jako na začátku sezony to sice není, v prvním zápase jsme však snad jedenáct minut měli početní převahu,“ mrzelo šikovného útočníka, že v pátek z přesilové hry udeřil pouze Roman Vlach.

Sebastian Gorčík si zároveň uvědomuje, že v dnešní době to speciální formace mají složitější. „Týmy používají video a připravují se, jak druhé mužstvo hraje. Jihlava při oslabení dobře blokuje střely. Bude důležité dostat puk na branku, aby jejich brankář ho co nejméně viděl a aby to tam nějak propadlo. Do prázdné asi bagovat nebudeme,“ usmívá se.

Osobně se zatím Gorčíkovi nedaří podle představ, v dosavadních dvanácti zápasech play-off se dokázal prosadit pouze jednou, právě v prvním zápase na ledě Dukly. „I když jsem dost střílel, tak jsem se trochu trápil, nechtělo mi to tam padnout. Snad už to bude lepší. Play-off je na druhou stranu hodně o týmovosti. Je jedno, zda to tam budu dávat já, nebo někdo jiný. Klidně ať je to 1:0 a vyhráváme,“ hodlá vše podřídit úspěchu celého týmu.

Vsetínští hokejisté po návratu domů měli včera regenerační trénink, dnes budou absolvovat ten klasický. „Máme více sil než Jihlava. Ještě minulé úterý hrála s Litoměřicemi. Fyzicky jsme na tom dobře. Uvidíme, jak to bude vypadat v domácích zápasech,“ uzavírá Sebastian Gorčík, který dosud v play-off nasbíral šest kanadských bodů za jednu branku a pět asistencí.