Je ve hře to, že zůstanete v Přerově do konce sezony?

Vůbec nevím. Domluvené je to zatím tak, že místo mě odešli dva hráči z Přerova do Valmezu (obránce Tomáš Hanák a útočník David Dobša, pozn. red.), protože taky nemají moc lidí. Těžko se to tam teď skládá, vzhledem k restrikcím, očkování a podobně, takže mě pouštěli asi neradi. Zase ale věděli, že když mám možnost hrát vlastně doma za Přerov, tak mi v tom nebudou bránit. Za to jim chci poděkovat, že byli féroví. Teď tam máme nasbírané nějaké body, jsme nahoře, kdybych mohl ještě chvíli hrát v Přerově, bylo by to super.

Ve Valmezu se daří i vám osobně, jste nejproduktivnějším hráčem týmu. Je velký rozdíl je v úrovni Chance ligy a druhé ligy?

Je to prostě jiné. Je to jiná soutěž, je na všechno víc času, hraje se v jiném tempu. Ale jsem tam spokojený skrz partu i lidi, kteří to tam vedou. Přijali mě tam skvěle, nemám si na co stěžovat.

V Přerově došlo ke změně trenérů. Cítíte z týmu, že dostal ten správný impuls?

Těžké to zatím hodnotit. Poprvé na tréninku jsem byl v úterý. Díky tomu, že přišli noví trenéři, jsem tady i já. Doufám, že se to zvedne, máme nějaké dohrávky, zápasy navíc. Z toho snad uhrajeme body a v tabulce půjdeme nahoru.

Jak říkáte, jste tady díky novým trenérům. Před sezonou o vás zájem nebyl? Jak jste to bral?

Trenéři si předtím skládali mančaft podle svého nejlepší svědomí a vědomí. Určitě nemám nikomu nic za zlé. S Kubou Grofem i Laďou Kočarou jsem se bavil, když jsem sem přijel. Udělali to tak, jak se to jim zdálo nejlepší. Na mě tady místo nezbylo, bral jsem to tak, jak to bylo. Ze začátku mě to určitě mrzelo. Ale zase mi to otevřelo jiné možnosti. Jak životní, tak i kariérní. Všechno zlé je k něčemu dobré. Když se tady vyměnili trenéři, vyřídil se mi střídavý start. Jsem rád, že se to tak vyvrbilo.

Před úvodním buly derby s Prostějovem se stadionem neslo tradiční „Jirka Goiš“. Nakoplo vás to?

Byl jsem za to strašně rád. Snažil jsem se soustředit na zápas, nedával jsem emoce najevo. Strašně moc děkuji za to, že lidé tady na mě nezapomněli a takto mě podpořili. Něco jsem tady odehrál.

Bohužel to nevyšlo a Přerov s Jestřáby prohrál po třech letech. Doma dokonce po pěti.

To mě docela štve. Pro lidi jsou tyhle zápasy nejvíc. Dnes přišlo hodně lidí, atmosféra byla super, fakt jsem si to užil. Chtěl bych fanouškům poděkovat, jak fandili. Myslím si, že náš výkon nebyl špatný, bylo to o gólech. Nasazení a bojovnost tam byly. Snad lidé budou v rámci možností spokojení.

Skvělá atmosféra i hokej. Zubři ale po třech letech ztratili derby

Rozhodlo o obratu Prostějova to, že jste si rychle za stavu 3:0 nechali dát gól?

Polevili jsme v koncentraci. Když dostanete v hokeji ze stavu 3:0 na 3:1, je to vždycky ošemetné. Maličko jsme povolili, dostali jsme gól a oni si začali více věřit. Měli tlak, šance, spadly jim tam podle mě smolné góly. Pořád to ale bylo vyrovnané. Vrátili se do hry, ale rozhodl hlavně gól na 3:4.

Vy jste ale ještě dával čtvrtý gól na 4:5, jak padl?

Byl tam protečovaný puk, Dvořka to zatáhl do pásma, dával mi to před bránu. Já jsem se snažil jít přímo do brány. Jen jsem nastavil hůl a dával to nahoru. Dělal jsem to, co se po mně chtělo, co jsem vlastně tady v Přerově dělal vždycky.

Hokejisté Prostějova se dočkali výhry v Přerově. Jiří Goiš slaví.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

V pondělí zajíždíte do Ústí nad Labem, co od utkání očekáváte?

Pojedeme tam urvat tři body, byl jsem tam už jednou s Frýdkem. Domácí nehráli špatně. Určitě to bude těžký zápas.