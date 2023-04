Když nastupoval v prosinci do křesla generálního manažera prvoligových hokejistů PSG Berani Zlín, tým se trápil ve spodních patrech Chance ligy a klub přebíral s milionovými dluhy. „O finále se mi ani nesnilo! Je to obrovský úspěch všech a potvrzení, že jsme na dobré cestě,“ raduje se Robert Hamrla, šéf zlínského hokeje, jehož první tým čeká o víkendu v rámci finále třaskavé derby se Vsetínem. „Nic lepšího jsme si nemohli přát. Je to ta nejlepší varianta, manažerský jackpot!“ neskrývá své emoce 46letý bývalý gólman a trenér Beranů.

Generální manažer prvoligových hokejistů PSG Berani Zlín Robert Hamrla. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Když jsem přicházel, bylo potřeba stabilizovat nejen tým, ale zejména klub finančně, celý jej restrukturalizovat. Že se to ale podaří tak rychle, je dobře pro budoucnost zlínského hokeje,“ zdůraznil Hamrla.

Co tento úspěch znamená z ekonomického hlediska?

Nebudu popírat, že postup do finále Chance ligy je obrovská finanční vzpruha!

Vaším úkolem je snížit ztrátu této sezony, která při předání byla aktuálně ve výši okolo 15 milionů korun. Jaká je nyní? Je možná i varianta „černé nuly“?

Ta připadá v úvahu v případě postupu do baráže, to bychom se opravdu mohli blížit k nule. Aktuálními postupy a finálem ztrátu rapidně snižujeme, což je zásluhou velkých návštěv a přílivem nových partnerů. Nyní mám ze všech těch změn a práce týmu velmi dobrý pocit.

Lépe se vám nyní spí?

(smích) Ale já nikdy neměl problém se spánkem. Když totiž cokoliv dělám, tak na maximum a poctivě. A současný stav je pohádkou, se sladkým koncem v podobě postupu do finále. Pokud by se podařil i postup do baráže, byla by to pověstná třešnička na dortu. A pokud by vyšel rychlý návrat do extraligy, to bych už ten příběh mohl prodat Netflixu! (smích)

Je finále se Vsetínem z ekonomického hlediska ta nejlepší varianta?

Nejlepší, to je sen každého manažera! Oba kluby si finančně hodně pomohou, navíc se derby stane na pár dnů hlavním tématem v kraji.

A pro Zlín z herní stránky?

Vyřadili jsme třetí Porubu, první Třebíč a nyní se chystáme na druhý celek po základní části. Opět coby šestý celek začínáme na ledě soupeře, což je složitější, ale nic nepřekonatelného! Půjdeme do série na čtyři výhry se stejnou vervou jako posledně. Máme týden na doléčení šrámů, navíc po vyřazení Havířova s Vyškovem má trenér, v rámci dojednaných střídavých startů před přestupným termínem, k dispozici dva kvalitní útočníky - Šimona Kratochvíla a Jakuba Apolenáře. Jsem rád, že jsme při zdravotních problémech Gaga, Kubiše a Luži rozšířili kádr. Děláme vše pro to, abychom v sobotu nastoupili v co nejsilnější možné sestavě.

Doteď jste na play-off vstupné nezdražovali. Budete nyní?

Cena bude adekvátní významu této akce a je logické, že zdražíme. Chceme ji nastavit tak, aby byla stejná i pro případnou baráž.

Asi nepochybujete, že bude vyprodáno. Budete nějak zvýhodňovat, upřednostňovat na domácí zápasy fanoušky Zlína?

Přeji si vyprodané stadiony, vrchol sezony si zaslouží plné domy. Co se týká vstupu na náš zimák, tak máme prodáno přes dva tisíce permanentek plus, tedy i se vstupem na poslední finálové boje, a držitelé standardních permic budou mít nyní před sérii se Vsetínem předkupní právo. Při prodeji můžeme upřednostnit i naše fanoušky, co si kupovali vstupenky na předchozí vyřazovací boje přes Ticketportal, máme jejich databázi, proto nemám strach, že bychom neměli ve Zlíně domácí prostředí. Podobně asi bude postupovat i Vsetín.

Nemáte strach o pořádek tolik sledovaného derby?

Už nyní komunikujeme, spolupracujeme s Policií a bezpečnostní agenturou, věřím, že vše zvládneme, že všichni fanoušci jdou primárně sledovat hokej! Obavy spíše mám vzhledem k začátku stavebních prací na komunikacích v blízkosti stadionu. Bude hodně důležité vyrazit na hokej v ještě větším předstihu, dopravní situace bude mnohem komplikovanější. V tomto ohledu budeme s fanoušky komunikovat prostřednictvím našich stránek a médií hodně dopředu.

Na vítěze čeká Kladno. Má Zlín reálně na to se vrátit do extraligy?

Jsme teprve před finále Chance ligy, každopádně my i Vsetín máme tak fantastické domácí prostředí, že se v tomto směru může stát opravdu cokoliv. Vítěz derby bude tak emočně na výši, že je schopen na stejné vlně pokračovat i v baráži a extraligistu minimálně potrápit. Kladno je silný soupeř, ale když vidím, co se třeba děje nyní s námi, jak si kluci začali věřit, nikdo není bez šance.

Má kabina nějaké speciální prémie za ovládnutí ligy či návrat mezi elitu?

Kluci mají jednotlivé postupové bonusy specifikované ve svých smlouvách, které platí už od začátku sezony. Nic dalšího speciálního do kabiny vypsáno není.

Zimní stadion Luďka Čajky má bezprostředně po sezoně projít časově náročnou rekonstrukcí kanalizace. Nekomplikuje spanilá jízda zlínských hokejistů tyto plány?

(smích) Ne. Při zadávání zakázky se termínově počítalo i s tímto scénářem, začátek prací je naplánován na čas někdy okolo 1. května, tedy v čase, kdy by bylo i po termínu posledního zápasu baráže.

