Lukáš Bednář (útočník, 24 let) → Havířov (Chance liga)

Lukáš Bednář si v minulosti zahrál také za mládežnický výběr České republiky.Zdroj: VHK Robe Vsetin

Někdejší mládežnický reprezentant do 19 let se na Vsetíně ukázal zkraje nového kalendářního rokou, formou hostování z Havířova, na druhou stranu zamířil Jan Kloz. Bednář své působení na Valašsku začal solidně, do konce zkrácené základní části se trefil sedmkrát. Během osmi odehraných zápasů play-off však ani jednou nebodoval, angažmá na Valašsku zakončil bilancí 7+0. Na dalším účinkování v klubu se nedohodl.