„Nejraději vzpomínám asi na Memoriál Ivana Hlinky v Břeclavi. Dobře si vybavuji i mistrovství světa dvacetiletých z roku 2014, kde jsme ve čtvrtfinále trochu nešťastně prohráli s pozdějšími šampiony z Finska. V tom utkání jsme vedli 3:1, pořád to mám trochu v paměti,“ ohlíží se zpětně 26letý útočník pro web vsetínského klubu.

Jeho životopis však není jen o reprezentování mateřské země. Jako junior se objevil v zámořské OHL, ve které nabral velice cenné zkušenosti.

„Člověk se určitě osamostatní, když v sedmnácti letech přiletí do cizí země a neumí ani anglicky. Vůbec se to nedá srovnat s českou juniorkou. Podmínky, divácké návštěvy… Stane se tam z vás větší profesionál ve všech ohledech,“ vidí jednoznačná pozitivita svého působení v kanadském klubu Brampton Battalion.

Zde potkal současného hráče Tampy Bay Barclaye Goodrowa. „Byl vyloženě power forvard s dobrou střelou, který dával hodně gólů. Musím říct, že jsme tam měli i talentovanější kluky, kteří dnes kolikrát hokej už ani nehrají. Ale on to svojí poctivostí vydržel a dotáhl to až do NHL, i když první dva roky nebyl ani draftovaný,“ připomíná osud o rok staršího útočníka, který nastupoval také za San José.

Po návratu ze zámoří se Machač ocitl zpátky v Kladně, kde působil až do loňského ročníku. Ačkoliv Rytíři z extraligy sestoupili, v nejvyšší soutěži mohl působit dále v dresu Karlových Varů.

Machač ovšem vzhledem k posilám klubu z NHL Davida Kašeho a Jakuba Lauka nezůstal. Čtrnáct dní po konci mu nakonec přišla nabídka od vedení Valachů.

„Seběhlo se to docela rychle. Prostřednictvím mého agenta mi zavolal pan Tobola (Daniel Tobola, jednatel VHK ROBE Vsetín, pozn. red.) Klub měl o mě zájem a snad během jednoho dne jsme se domluvili na podmínkách. Pak už se řešil jen přesun na Valašsko, který byl složitější. Ale už jsem tady, mám podepsanou smlouvu a věřím, že tady zůstanu celou sezonu,“ přemýšlí už dopředu šikovný útočník, nicméně Kladno si ho podle slov svého manažera a trenéra může 1. ledna v případě podbřeby stáhnout.

Ve Vsetíně nešel úplně do neznáma. „Znám Vojtu Šilhavého, se kterým jsem odmala hrával, a u kterého jsem tři dny bydlel. Na Kladně jsme spolu prošli všechny mládežnické kategorie. Hrál jsem i s Honzou Klozem, na několika reprezentačních srazech jsme se potkali s Davidem Gábou, znám Ondru Smetanu… Těch kluků je určitě víc,“ jmenuje své nové spoluhráče.

Společně s nimi už v sobotu od 17.00 vyjede do nového ročníku Chance ligy. Na Lapač zavítá nováček ze Šumperka.

„Přiznám se, že nad tímto zápasem už přemýšlím. Proti Šumperku jsem kdysi dávno hrával, matně si to vybavuji, ale vůbec nevím, jaký mají teď tým. Soupeře ale neřešíme, soustředíme se sami na sebe. Chceme vyhrát každý zápas, ať je to proti komukoliv,“ dodal bývalý juniorský reprezentant.