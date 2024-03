OBRAZEM: Hokejový Vsetín je potřetí v řadě ve finále Chance ligy!

FOTOGALERIE/ Znovu to dokázali, opět v něm nebudou chybět! Hokejisté Vsetína potřetí za sebou postoupili do finále Chance ligy, což stvrdili v úterý večer, kdy na Lapači přehráli Duklu Jihlava 4:1. V této sérii zvítězili stejným rozdílem. Na svého soupeře si musí počkat minimálně do čtvrtka.

Vsetínští hokejisté (žluté dresy) se v pátém semifinále Chance ligy utkali s Duklou Jihlava. | Foto: Deník/Radek Štohl