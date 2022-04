„Fanoušci berou hráče za své, jako reprezentanty Vsetína. Proto jim tak fandí. Hokej mají neskutečně rádi. Jde to vidět i na některých letošních návštěvách play-off, kdy bylo skoro vyprodáno,“ glosuje Jan Neliba, který Valachy mezi lety 1997 až 2001 dovedl ke třem extraligovým trofejím.

Podobně se na to dívá i Roman Čechmánek, jeden z mnoha strůjců zlaté vsetínské éry. „Vsetín je prostě hokejové město, lidé mají tento sport hodně rádi. Na hráče jsou pyšní. Mezi aktéry na ledě a fanoušky je velmi blízká spojitost. Atmosféra vždy bývá výjimečná,“ vybavuje si zlínský rodák nostalgicky nejen z dob své profesionální kariéry, ale také pozdějších návštěv v roli diváka.

Není jediný, kdo na zdejší ochozy nedá dopustit. „Atmosféra na Lapači je pořád stejně výborná. Dnes už možná fandí děti dřívějších skalních fanoušků, rodí se to v podstatě z generace na generaci,“ usmívá se Horst Valášek, jenž byl u postupu Vsetína do extraligy a rovněž premiérových dvou titulů tohoto klubu.

Proč je hokej na Valašsku tedy takový fenomén? Valášek vypálí, okamžitě má jasno. „Lidé jsou načichlí horalstvím, není zde tolik velkých firem a možností vyžití. Je to takzvaně chudý kraj. Hokeje si hodně váží, drží se ho!“

Menší možnost kulturního vyžití je spojena také s dalšími sporty ve Vsetíně, které dlouhodobě nepatří mezi nejvyhledávanější. „Pokud se nepletu, ve městě není žádný sport na této úrovni. Hokej je navíc nejpopulárnější, rychlá krásná hra,“ rozplývá se Tomáš Sršeň, jenž nechyběl u žádného z pěti mistrovských titulů Valachů.

„To co díky úspěchům v 90. letech zaselo vsetínské společnosti, je stále živé,“ cítí další vsetínská legenda a tahoun Zbyněk Mařák, jenž dopomohl mezi elitu a na Lapači vybojoval další tři mistrovské tituly. „Láska k hokeji žije i přese všechno díky té spoustě příběhů, co vyprávěli otcové a dědové svým dětem a vnukům,“ přidává svůj pohled na věc nyní úspěšný mládežnikcý trenér. „Zapálení pro hokej se dědí se z pokolení na pokolení, všichni jsou zdravě nakaženi a touží se třeba je přiblížit opět zlatým časům, které na Vsetínsku dlouhá léta panovala,“ cítí 50letý Mařák.

Čechmánek, k vsetínskému fenoménu přidává další postřeh. „Fanoušci Vsetína jsou v dobrém slova smyslu jiní, je tam odlišná mentalita, prostě to jsou Valaši,“ usmívá se někdejší výborný brankář. „Je to tak, Valaši se umí dobře naladit,“ rozesměje se Neliba.

Svoji roli přitom hraje dnes už legendární svatostánek Valachů Lapač a jeho struktura. „Je tam hodně úzký kontakt mezi hráči a samotnými diváky, dělá to opravdu hodně. Díky tomu je tam daleko větší rodinné sevření. Pak to tak vypadá, že fanoušci hodně stojí za klubem,“ zdůrazňuje Roman Čechmánek.

„Lapač vždy byl hodně specifický, lidé se hokejem hodně bavili. Dost je to právě přímo o nich, nikoliv pouze o samotném stadionu,“ komentuje Tomáš Sršeň.

Legendy vsetínského hokeje přítomnost fanoušků dlouhodobě pociťovali na svoji kůži. „Hlavně ve chvílích, jak se zaplnila hala, která při nástupu skandovala „Dů Valaši dů, dneska vyhrajů.“ Když se to zpívalo, bylo to úžasné,“ vzpomíná Sršeň na tradiční hymnu.

Atmosféra nedosahovala pouze na samotné hráče, ale také aktéry mimo led. „Pamatuji si, že už při našich předzápasových poradách, dvě hodiny před úvodním buly, byl často sektor fanoušků na stání plný. Na Lapači chtěl vyhrát úplně každý, i naše uklizečka,“ s úsměvem dodává Zbyněk Mařák.

Jeho slova o pohlcení atmosférou potvrdil i kouč Jan Neliba. „I když se to asi více dotýkalo hráčů, tak to ve mně vyvolávalo velké emoce. Jak diváci bouřili, skandovali, to bylo něco nádherného. Na Vsetín mám nejlepší trenérské vzpomínky. Na to se nedá zapomenout,“ vzpomíná s radostí 68letý Neliba.