„Jak někteří tuší, okolo 10. prosince se uskuteční Winter Classic. Hlavním organizátorem je Jaromír Jágr se svým Kladnem. Můžu prozradit, že několik měsíců jsme s nimi v kontaktu,“ překvapil veřejnost Tobola.

„Komunikace se zintenzivňuje. Chceme do toho vstoupit. Odehrálo by se utkání Vsetín vs. Kladno, pravděpodobně 9. prosince. Toto datum je však zatím předčasné,“ nechtěl předbíhat.

Prosincové Winter Classic se původně mělo uskutečnit pouze od 10. do 12. prosince ve Špindlerově Mlýně. Druhý hrací den je v plánu zápas Chance ligy mezi Vrchlabím a Kladnem, celý hokejový program uzavře duel mezi Mountfield HK a Spartou Praha.

„Spousta patriotů by mohla zamáčknout slzu a vzpomenout na 70. a 80. léta, kdy se tady několik měsíců hrálo Winter Classic na Lapači,“ usmíval se Tobola s tím, že většina zimních stadionů v té době nebyla zastřešená.

„Sám jsem si to také prožil. A s hodně omrzlinami. Doba je však jiná. Pro všechny by to určitě bylo pěkné zpestření," uzavřel.

Vsetínské hokejisty už v sobotu čeká vstup do Chance ligy. Od 17:00 na Lapači vyzvou Šumperk.