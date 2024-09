Nástup Valachů do utkání byl výtečný, po 69 vteřinách šel favorit do vedení. Od mantinelu si mezi kruhy vyjel Hrňa a krásnou střelou do rohu branky otevřel skóre. Hosty stejně jako v prvním venkovním zápase srážela nedisciplinovanost. První oslabení ještě díky Lipiäinenovi přežili, ve druhém stavu tři na pět v sezoně už inkasovali. Vrátit vedení na stranu favorita mohl Teper, zkušený bek nastřelil jen tyč. Vsetínští hokejisté přeci jen získali náskok 2:1, 18 vteřin před koncem sirény znovu skóroval Hrňa.

Hosté se o vedení připravili ve vlastní přesilovce. Ve 33. minutě nechali ujet domácí dva na jednoho, přesně zamířil Moravec. Kolínští se ve třetí třetině měli na holi vedoucí gól, Vsetín však držel fantastický Lipiäinen. V čase 57:04 navíc z úhlu strhl vítězství na stranu Valachů Klhůfek.

Vsetín ve středu zajíždí do Moravských Budějovic. Zde má své útočiště Třebíč.

Maxa liga, 4. kolo

SC Marimex Kolín – VHK ROBE Vsetín 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Křepelka (K. Lang), 33. P. Moravec (Pokorný) – 2. Hrňa (Prokeš, Jandus), 20. Hrňa (Jandus), 58. Klhůfek (Rob, Jenáček)

Střely na branku: 28:29. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Kotlík, Juránek. Diváci: 918.

SC Marimex Kolín: Soukup (Málek) – Kolmann (C), D. Sýkora (A), Křepelka, Hampl, Piegl, Husa, Pinkas – Chalupa, Skořepa (A), Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – K. Lang, P. Moravec, Pokorný – Gardoň, Malínek, Malát – Síla.

VHK ROBE Vsetín: Lipiäinen (Pavlíček) – Stříteský, Zahradníček, Teper, Staněk, Smetana (A), Jenáček, Srdínko, Ondračka – Rob (A), Klhůfek, Jonák – Hrňa (C), Prokeš, Jandus – Jar. Brož, Matějček, Šmerha – Hořanský, Dědek, Š. Bláha.