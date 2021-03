Toto už není náhoda! 41letý útočník hokejového Vsetína Radim Kucharczyk po základní části táhne svůj tým. V osmém zápase letošního play-off si připsal devátý bod, ve středečním čtvrtém duelu čtvrtfinále proti Vrchlabí dvěma body zařídil vítězství 3:1.

Hokejisté Vsetína jsou krok od semifinále play-off Chance ligy. | Foto: Martin Vojtěch Víta

„Soupeř podal parádní výkon, do poslední chvíle se jednalo o napjaté utkání. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ rozplýval se další zkušený forvard Jan Berger.

První velká chvíle Kucharczyka přišla k závěru druhého dějství. Stejně jako v úterý skvěle uvolnil o 21 let mladšího Daniela Klímka a ten střelou z první překonal hostujícího Soukopa.

Radost domácího týmu trvala pouhých 33 vteřin. Hosté se usadili v obraném pásmu Valachů, přičemž Koffer nedal žádnou šanci brankáři Málkovi. „Párkrát se nám už stalo, že dáme gól a další střídání ho dostaneme. Nějak se to seběhlo. Bohužel, stalo se,“ mrzelo Bergera.

Utkání se už pomalu schylovalo ke druhému prodloužení v sérii. Na začátku 55. minuty v přesilové hře však od modré čáry vypálil Lubomír Štach. Hostující gólman puk vyrazil do míst, kde stál Kucharczyk, který třetí brankou v play-off využil početní převahu.

Jelikož Březina nezužitkoval samotný únik a hostující Urban nastřelil spojnici branky, se Vrchlabí odhodlalo k odvolání brankáře, čehož dvě vteřiny před závěrečnou sirénou výhru stvrdil právě Jan Berger. „Gól do prázdné je vždy pojišťující, klíčové ale bylo to po druhé brance ubránit,“ uvědomil si Berger.

Svěřenci Romana Stantiena po úspěšném večerním střetnutí mají tři příležitosti k tomu, aby se podívali mezi čtyři nejlepší týmy letošního play-off, čímž by tak vyrovnali tažení z předloňské sezony 2018/2019.

První šanci na ukončení série budou mít už v pátek od 17.30 hodin, kdy se série podruhé přesouvá do Vrchlabí. Pokud Valaši v pátém utkání proti čtvrtfinálovému soupeři neuspěji, na Lapač se znovu vrátí v neděli, kdy se zápas případně odehraje od 17.00 hodin před zraky České televize.