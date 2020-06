„Vnímám to jako velký kompromis. My jako extraligové kluby jsme chtěli baráž hned v první sezoně, nyní bude baráž jeden na jednoho až od druhé sezony. Uvidíme, co to přinese. Doufám, že extraliga si udrží svou úroveň a napětí, které bylo loni,“ věří generální manažer Zlína Martin Hosták.

„Způsobem, jak se u nás věci mění, bude za rok všechno jinak,“ reagoval jednatel Vsetína Daniel Tobola.

„Za mě je to nějaký hybrid ze všech možností. Není to ani odmítnutí návrhu APK, není to ani návrh hokejového svazu a není to ani varianta, že vše zůstane při starém. Je to nějaká česká zlatá cesta kompromisu,“ myslí si i šéf valašského klubu.

Navzdory zásadní změně formátu nejvyšší soutěže se prý pro oba kluby nic nemění.

„Chceme se dostat do vyřazovacích bojů, minimálně do předkola. Cíl zůstává,“ poznamenal Hosták.

„My to ve finále zase tolik neřešíme, jak si to udělá extraliga. Ta je dál otevřená a postupová, což je to nejpodstatnější,“ zmínil Tobola, že Vsetín v případě vítězství v play-off první ligy může za splnění licenčních podmínek slavit návrat mezi elitu.

Přesto drtivá část fanoušků, kteří na změny reagovali na sociálních sítích, tento krok kritizuje.

„My jako extraliga (APK) jsme udělali vše, co jsme mohli. Většinově jsme odhlasovali model s baráží hned, za mě je baráž stále nejlepší řešení, ať už v jakékoliv podobě. O tomto rozhodl výkonný výbor a podle toho budeme hrát. Nezbývá než rozhodnutí respektovat. Karty jsou rozdané,“ poznamenal šéf zlínského hokeje.

Naopak podle zástupce Vsetína by baráž byla překážkou nejen po sportovní stránce.

„Víme, že baráž nebude, takže dobrá zpráva je, že termínová listina první ligy se nemusí přizpůsobovat baráži na příští sezonu. To by byla obrovská komplikace. Je super, že první liga zůstala samostatnou soutěží,“ našel pozitiva Tobola.

Ve včerejším verdiktu vidí plusy i ve Zlíně.

„Konečně se ví, jak se příští sezona odehraje. Nejistota byla to nejhorší, co mohlo být. My jsme sestavovali kádr a nevěděli jsme, jaký bude princip hry,“ připomněl Hosták, že Zlín měl mančaft už prakticky sestavený nezávisle na modelu soutěže.

Navzdory nesouhlasu s novým herním systémem však ve Zlíně rozumí ekonomickým argumentům prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále.

„Samozřejmě je chápu. Ve všech klubech situaci vnímají, ekonomická situace není dobrá. Skoro tři měsíce země stála a to se na ekonomice projeví. Vnímáme to, když jednáme s partnery. Všichni jsou velmi obezřetní. Žádný klub nebude mít peníze na rozhazování. V tomto má pan Král pravdu,“ dodal Hosták.

„Samozřejmě si v této chvíli nemůžeme být jistí ničím,“ ví i Tobola.

„Uvidíme také, co přinese mediální pandemie koronaviru, jestli už toho všeho novináři necháte, nebo přijdou jiné pokyny,“ je Tobola naštvaný z mediální masáže společnosti o pandemii.