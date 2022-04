Horst Valášek, legendární brankář a trenér

„Šance jsou rovnocenné. Hodně bude záležet na zdravotním stavu mužstva, aby do kabiny nepřišel nepřítel poslední doby koronavirus. Přeji si, aby týmy hrály v nejlepších možných sestavách. To nejtěžší na vítěze teprve bude čekat. Kladno má výhodu, v těchto týdnech se nemusí nervovat. Na druhou stranu bude záležet, jak si Rytíři vše rozvrhnou, aby to tzv. nezapomněli. Musíte být na sebe přísní a morálně odolní, je jednoduché povolit. Pak se vám to vrátí.“

Jan Neliba, trojnásobný vítěz extraligy se Vsetínem

„Vsetín podle mě určitě postoupí. A to i přes skutečnost, že Jihlava má v kádru několik hodně zkušených hráčů. Vsetínu však bude hrát do karet atmosféra, kterou si samotní hráči hodně pochvalují. Obecenstvo je na finále dost natěšeno a stane se hnacím motorem. Bude rozhodovat i nasazení, černá práce a ochota hrát pro tým. To vše bude na straně Vsetína.“

Fenomén Vsetín, Lapač: Fandění se rodí po generace

Roman Čechmánek, pětinásobný vítěz extraligy se Vsetínem

„Rozhodně nás čeká zajímavá série, dle mého soudu hodně vyrovnaná. Mužstva jsou na tom téměř bez rozdílu, bude záležet, komu to víc sedne. Vsetín je techničtější, uvidíme, jak se vyrovná s Jihlavou. Začíná doma na Lapači, má tak trochu výhodu, i když to dle čtvrtfinále se Slávií vždy nemusí hrát roli. Věřím ale, že Lapač může být miskou vah, fanoušci jsou úžasní, dokážou podporovat celých 60 minut.“

Tomáš Sršeň, pětinásobný vítěz extraligy se Vsetínem

„Vsetín má letos dobré mužstvo, semifinálovou sérii prošel hodně slušně. Samozřejmě mu přeji úspěch, ale řekl bych, že v pozici favorita by měla být Jihlava, v posledních letech se dostává hodně daleko. Svoji roli by mohla sehrát vyloučení, pro vsetínské zároveň bude důležité, aby před domácími diváky dokázali udržet nervy, nezbláznili to a soustředili se pouze na hru. Fanoušci teď opět chodí v hojném počtu, jsou pomyslným šestým hráčem na ledě. Hodně můžou pomoci.“

Valášek vzpomíná na Tabaru i postup do extraligy: Mužstvo jsme dokázali probrat

Zbyněk Mařák, trojnásobný mistr extraligy se Vsetínem

„Výkony Vsetína pozorně sleduji, přeji mu úspěch a držím mu palce. Očekávám ale hodně vyrovnanou finálovou sérii, kde šance jsou nyní padesát na padesát. Co bude rozhodovat? Určitě zkušení hráči, ale ti jsou v obou týmech. O vítězi série rozhodnou maličkosti, možná i štěstí. Každopádně cítím také velkou touhu uspět, poprat se o možnost návratu mezi elitu, navíc s tak velkou podporou skvělých fanoušků.