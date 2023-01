„Tomáš nepřehrává situace, čeká se svým zákrokem do poslední chvíle. Tak se má chytat, žádné pohyby navíc,“ ocenil bývalý úspěšný gólman. „Jeho projev vypadá jako hodně úsporný, ale opak je pravdou, člověk se hodně nadře. Brankář musí být ve správný čas na správném místě, navíc hokej je čím dál rychlejší!“

Gureň o úspěchu dvacítky: Nejlepší reklama pro český hokej. Je radost se dívat!

Přestože se kvůli časovému posunu většina utkání odehrává pozdě večer, Čechmánek si nenechal ujít jediný zápas. „Zvláště, když se hraje pěkný celoplošný hokej. Český tým je vyspělý - jak herně, tak i fyzicky a mentálně. Kluci mají celkově skvělé vystupování, mají pokoru, což se dříve nestávalo. Současný výběr ví, co chce,“ oceňuje.

A v čem je výběr Radima Rulíka výjimečný? „Od letního turnaje se opět posunul dál. Máme silné a vysoké hráče, kteří jsou skvělí bruslaři. Tým táhne za jeden provaz,“ zdůraznil Čechmánek, který nejen v semifinále ocenil jeho charakter.

„Dvě třetiny Švédové výborně bránili, ale v posledním dějství jsme byli lepší a zaslouženě vyrovnali. Nejtěžší zápas turnaje bravurně zvládli, byli pod ohromným tlakem všech. Klobouk dolů,“ smekl.

Za úspěchem juniorky stojí výjimečná obrana a individuality, vnímá Balaštík

Před finále pochopitelně věří a drží palce našemu týmu. „Není důvod měnit taktiku z prvního vzájemného duelu. Trenérský štáb je zkušený, ví co dělat. Hlavně co nejlépe zregenerovat. Kluci dají do posledního zápasu vše, projeví se síla našeho kolektivu,“ dodal optimisticky Roman Čechmánek.