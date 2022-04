Trojnásobný mistr věta, olympijský vítěz z Nagana a především pětinásobný šampion v dresu Vsetína na úvodních dvou duelech na Lapači pochopitelně nechyběl. „Tu fantastickou atmosféru jsem si nemohl nechat ujít. Hned jsme se rozpomněl na naše úspěšná, mistrovská léta. Opět jsou šestým hráčem týmu,“ s úsměvem přiznává 51letá vsetínská legenda. „Všichni se nyní rádi vrací na Lapač. Vsetínští fanoušci opět potvrdili, jak umí žít s týmem, hlasitě jej povzbuzovat, i když se nevede. I oni si právě pondělní výhru zasloužili,“ smeká. „Očekávám, že se početná výprava chystá i do Jihlavy.“

Série se podle experta Deníku vyvíjí podle předpokladů. „Nikdo nemohl čekat, že by skončila čtyři nula. Bude to spíše naopak,“ pokyvuje a přidává se poslední postřehy z finálových zápasů na Valašsku. „Narazily na sebe dva rozdílné herní typy. Zatímco Jihlava hraje ze zodpovědné obrany důrazný a poctivý hokej na brejky, Vsetín se snaží tvořit. Uvidíme, jestli se se změnou domácího ledu situace otočí. Aleš spíše to příliš neočekávám,“ přiznává Čechmánek, podle kterého i proti sobě stojí dva vyrovnaný, výborní gólmani.

„Žukov chytá solidně, je stavebním kamenem výkonu Jihlavy, jehož spoluhráči se mu snaží maximálně pomoci. Pro Málka je situace těžší, doposud nebyl v takové permanenci zejména v těžkém úvodním duelu dostal i laciné branky. Nyní se to ale v Jihlavě může celé změnit,“ varuje.

Velké změny se od žádného týmu příliš očekávat nedají. „Moc přeji úspěch Vsetínu, ale cíl je ještě hodně daleko, bude to hodně bolet,“ očekává Čechmánek s tím, že vítězný tým v baráži nečeká rozhodně nic snadného. „Naopak! Kladno má obrovskou ofenzivní sílu, navíc defenziva má ohromnou oporu v brankáři, který je nadstandardní i v nejvyšší soutěži. Kdokoliv se Kladnu postaví, bude to mít hodně složité. Navíc se dá očekávat, že bude mít hodně zraněných, kteří budou nastupovat se sebezapřením. Prvoligista to bude mít hodně složité,“ dodala vsetínská hokejová ikona Roman Čechmánek.

Nedělní zápas je už vyprodaný na sezení. Klub zájezd nepořádá

Vsetín – Přestože by vedení vsetínského hokeje rádo vypravilo na čtvrteční a páteční odvetné finálové duely do Jihlavy výpravu, nakonec tak neučinilo. „Mezi oběma kluby dochází k výměně lístků v minimálních počtech, řádech desítek kusů. O velkém zájmu našich fanoušků o venkovní zápasy víme, ale nebylo by od nás nezodpovědné pořádat zájezd, když nemáme pro ně lístky,“ pokrčil zklamaně rameny vedoucí marketingového oddělení Václav Trávníček. „Víme, že řada fanoušků se vydá na zápas po vlastní ose, shání si vstupenky různě, přímo na místě.“

Předprodej na pátý, domácí nedělní zápas již začal online a dá se očekávat, že bude zcela vyprodáno. „Již ve středu odpoledne byla všechna místa na sezení rozebrána, zbývají už jen na stání,“ potvrdil Trávníček s tím, že neplánují případnou projekci. „Chystáme nově doprovodný program. Ale vše bude odvislé od toho, jak se bude série vyvíjet po dvojzápase v Jihlavě,“ dodal Václav Trávníček.