Připravoval jste se už ve Vsetíně?

Musím poděkovat Třinci, že jsem přípravu mohl vykonávat na tamním zimáku. Spolupracuji s kondičním trenérem Markem Grycem, který je právě v Třinci. Kolikrát se stalo, že jsem se tam potkal s bývalými spoluhráči, takže jsme i pokecali. Když je partie, tak se člověk ze sebe snaží vymáčknout ještě víc, aby se předběhl, to jsem však nepotřeboval. Letos jsem vše dělal na airbiku a podobných věcech, jel jsem na svoji vůli.

Nebylo vám při přípravě v Třinci líto, že jste nakonec odešel?

Dá se říct, že Třinec je pro mě teď první domov, budeme tam žít, zůstávat, trochu tak ano. Vždy však jedna cesta končí a druhá začíná. Vzal jsem to, jak to je, nepřemýšlel jsem nad tím, že jsem tam definitivně skončil. Pouze jsem zvědavý na dennodenní cestování, na Vsetíně zůstávám jen po zápasech. Cesty jsou teď ještě v pohodě, tedy až na Jablůnku, kde to rozkopali, musím jezdit jinudy. (úsměv) Jsem zvědavý na zimu, jaké budou cesty, až napadne hodně sněhu.

Neobáváte se, že vás cestování během sezony unaví?

Stále se to dá, je to hodinka patnáct tam, hodinka patnáct zpátky. Uvidíme, co v té zimě, jestli v autě budu tvrdnout dvě hodiny…Sám jsem na to zvědavý, jdu do velkého neznáma.

Zpátky přímo k hokeji. Jsou pro vás letní přípravy rok od roku horší?

Příprava musí být s pokročilejším věkem ještě drsnější, abych stíhal mladým. (se smíchem) Vzhledem k tomu, že jsme s Třincem znovu skončili pozdě, tak jsem ji měl přibližně šest týdnů. Toto období mi i přes dřinu vyhovuje, na druhou stranu příprava není dlouhá přes dva měsíce.

Nemrzí vás někdy, že nemáte sezonu o něco kratší?

Když skončíte brzy, tak vás čeká delší příprava. (se smíchem) Dovolená většinou vychází stejně dlouho, nějaké tři čtyři týdny, pak začíná letní příprava. Jde tak pouze o to, že dva měsíce jsou v podstatě narvané do šesti týdnů.

Dokážete se přes léto tzv. poflakovat?

Sám říkám, že můžu, má žena, že ne. Jakmile chvíli sedím na zadku, tak už vymýšlím, co dělat. (úsměv) V tomto směru jsem akční, doma dlouho nevydržím.

Na Vsetíně jste po návratu teprve krátce. Jaké zatím máte první dojmy?

Kabina je super, kluci v pohodě, a to od brankářů až po vedení. Zatím nenastal žádný konflikt, jsem rád, že kabina je komunikativní. Když cokoliv chceme zlepšit, mít připomínku, tak můžeme za trenéry a všichni to řešíme dohromady.

Od září jste oficiálně novým kapitánem Vsetína. Komunikoval jste tuto změnu s Vítem Jonákem, který „C" nosil před vámi?

Johny sedí v kabině vedle mě, padla na to řeč. Bavili jsme se o tom, že tady tuto funkci zastával hodně dlouho, že bych nic nechtěl měnit. Pokud někdo bude k něčemu něco mít, tak ať si k tomu řekne. Pokud případně někdo nebude poslouchat, tak zasáhneme my. (úsměv)

Může vás tlak na vaši osobu a „C" na dresu vybičovat k ještě lepším výkonům?

Tlak na mě samozřejmě může být, je to však o hlavě. Věřím, že jsem natolik zkušený hráč, že ji dokážu vyčistit, abych i v případě horšího vstupu sezony na to nemyslel.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Hokej ve Vsetíně je spojený s fanoušky. Jak dosud vnímáte jejich podporu?

Je tady málo diváků, ale hodně fanoušků! Na některých stadionech je to naopak, což je škoda, fanoušci jsou šestým hráčem na ledě, nás je tady snad osm. (úsměv) Atmosféra na Lapači je vždy perfektní. Doufám, že bude chodit co nejvíce lidí, a pokud se nebude dařit, tak že s námi budou mít trpělivost, a budou nás hnát. Snad se všem sezona bude líbit a půjdeme za tím, za čím chceme jít.

Ve středu vás čeká start do sezony, na ledě silné Třebíče. Budete ještě nervózní?

To bych neřekl. Od pondělí naopak na celém týmu vidím, že je na zápas natěšený, a to i přes to, že Třebíč podle kluků hraje brutální obranu. (úsměv) Když budeme plnit, co máme nastavené, dáme do toho srdce a píli, tak věřím, že získáme tři body.