Vsetín se po menší krizi rozjel. Nejprve to odnesl Kolín (5:1), pak třetí Prostějov (3:1) a v sobotu také čtvrtá Třebíč, kterou na Lapači přehrál 6:2. Základem úspěchu byl vedoucí gól ve 43. vteřině, o který se postaral někdejší útočník hostů Miroslav Holec. Tomu úspěšně servíroval kapitán Erik Hrňa.

Erik Hrňa. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, pak jsme ztratili aktivitu. Ve druhé části první třetiny jsme byli o něco horším týmem, Třebíč měla aktivitu na svých hokejkách, podržel nás Žuk. (Maxim Žukov) Třetina nakonec dopadla dobře,“ oddechl si asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Ve druhém dějství pak Valaši udělali velký krok za třemi body. Nejprve vedli 2:0, a ačkoliv hosté snížili na rozdíl jediné branky, tak díky trefám ve 37. a 40. minutě šli do kabin ve větší pohodě.

„Zlepšili jsme pohyb, pak byl důležitý gól z předbrankového prostoru na 3:1. Stejně jako ten na 4:1 tři desetiny vteřiny před koncem,“ připomněl Rob starší trefu svého syna.

OBRAZEM: Vsetín zametl s Třebíčí a vyhrál potřetí v řadě! Kapitán Hrňa nedohrál

Hosté to nechtěli zabalit, vystřídali i Jekela, jehož mezi třemi tyčemi vystřídal Mičán. Třebíč tato změna lehce nakopla, snížili na 4:2. Dalších gólů se ovšem už nedočkala.

„Do třetí třetiny jsme šli daleko pozitivněji. Díky druhému gólu Třebíče jsme zpozorněli, přidali jsme na agresivitě v osobních soubojích. Měli jsme tam sílu, což bylo rozhodující pro vývoj. Nakonec jsme ještě přidali dva góly. Zápas prošel v klidu do konce,“ radoval se kouč domácích.

Vsetínské fanoušky hned zkraje zápasu vyděsil odchod Erika Hrni do kabin. Zkušený útočník nakonec odehrál necelé dvě minuty, po zranění to přitom byl teprve jeho třetí zápas.

„Erik dostal pukem i hokejkou, sešívali mu to na dvou místech – u pusy, což by nebylo tak závažné, tak i u oka. Radši jsme zvolili variantu, že už nenastoupí. Sám měl snahu do toho jít. Takovéto hráče je potřeba teď pošetřit, aby byli zdraví,“ zdůraznil Luboš Rob.

Hokejisté Vsetína si i díky další ztrátě Prostějova (výhra 2:1 po prodloužení proti Pardubicím B) znovu upevnili druhou pozici, na třetí příčku mají náskok osmi bodů.

Valachy teď čekají dva venkovní zápasy, kdy nejprve v pondělí večer nastoupí na ledě pražské Slavie, o dva dny později zavítají na kluziště Litoměřic.