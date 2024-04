Hrňa si rýpl do Beranů: Lístky na ně bych si nekoupil

Pálili o sto šest, sám Erik Hrňa se třemi pokusy patřil k těm aktivnějším. Za záda zlínského brankáře Daniela Hufa se však dostaly jen dva kotouče, což bylo hlavní příčinou středeční prohry 2:3 po prodloužení. A to se vždy těžko kouše. „Byl to klasický Zlín, počkal si na svoji šanci. Ze sedmnácti střel tři skončily v naší brance. Měli jsme tlak, bohužel to nevyšlo. Nedá se nic dělat,“ smutnil kapitán vsetínských hokejistů po druhém finále Chance ligy.

Trenéři hodnotí druhé finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl