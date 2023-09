Mění se starší pořádky. Při představování domácího dresu na příští sezonu Chance ligu odhalil hokejový Vsetín nového kapitána, žezlo po Vítu Jonákovi přebírá navrátilec Erik Hrňa.

První trénink na ledě. | Video: Radek Štohl

„Trenéři s vedením to konzultovali a volba padla na mě, teď to budu mít na starosti. Osobně to tak ale neberu. V kabině je dvacet kluků, z toho patnáct vážně zkušených, každý si k tomu může říct, co bude potřebovat. Hlavně se budu snažit to uržet pohromadě, abychom byli jako jeden mančaft," má Hrňa jasný plán.

Pětinásobný extraligový šampion zároveň poodkryl své asistenty.

„Nevím, zda to můžu udělat, nebo to bude na vedení," nechal fanoušky chvíli v napětí. Pak to nakonec prozradil. „Budou to Kondor (Luboš Rob) a Smety (Ondřej Smetana)," přiblížil 35letý útočník.

