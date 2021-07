Ďurkáč mohl do zámoří i Švédska. Posila Bobrů loni vůbec nehrála

Vyzkoušel si působení v nižší švédské soutěži. Poté zamířil do Valašského Meziříčí. Po úspěšném angažmá to vypadalo, že jeho hokejové kroky poputují do Německa, loňskou sezonu ovšem obránce Jakub Ďurkáč vůbec neodehrál. Před sezonou 2021/2022 se vrací k Bobrům.

Jakub Ďurkáč má za sebou zkušenosti ze Švédska. Další zahraniční angažmá si mohl připsat v uplynulém ročníku. | Foto: Se souhlasem Jakuba Ďurkáče

Zásluhu na návratu 24letého beka na Valašsko má hrající asistent trenéra Tomáš Vávra. „Hrál jsem s ním v sezoně 2019/2020. Zeptal se mě, zda bych nechtěl opětovně nastupovat za Valašské Meziříčí,“ souhlasil Ďurkač s nabídkou zkušeného forvarda. Kroky Jakuba Ďurkače však k Bobrům zpátky vést nemusely, zájem o jeho hokejové služby měla také další mužstva. „Měl jsem zahraniční nabídky ze zámoří, ale i z Evropy,“ poukázal na možnost zahrát si v Německu, Slovensku či Polsku. Bobři oznámili novou posilu. Vrací se hráč se zkušenostmi ze Švédska Přečíst článek › Šikovný zadák se ale nakonec vrací do velmi známého prostředí. Zde v předminulém ročníku třetí nejvyšší soutěže ve 43 zápasech zaznamenal 15 kanadských bodů za 1 trefu a 14 asistencí. „K Bobrům jsem tehdy šel s určitými ambicemi, na kterých jsme se domluvili. S trenéry jsem však postupem sezony ztrácel řeč. Ročník vinou covidu-19 dopadl tak, jak dopadl. Měl jsem z něj smíšené pocity,“ přiznává na rovinu. Během uplynulého specifického ročníku měl působit ve třetí nejvyšší německé hokejové lize. Vše ale dopadlo zcela mimo představy někdejšího beka Šumperka. „Po letní přípravě, kterou jsem absolvoval sám, jsem mířil do Oberligy, ale bohužel kvůli pandemii se soutěž nerozehrála. Z toho důvodu jsem v sezoně 2020/2021 stejně jako spousta jiných hráčů nehrál,“ posteskl si Ďurkáč. Bobři odtajnili soupisku. Nechybí bývalí hráči Vsetína, blíží se návrat kapitána Přečíst článek › Odchovanec havířovského hokeje však zkušenosti se zahraničním dříve už nasbíral – během ročníku 2018/2019 nastupoval ve druhé švédské divizi. „Jejich herní styl mně osobně velmi vyhovoval, patřil jsem k nejvytíženějším hráčům, od toho se vyvíjela i statistika,“ poukazuje na 21 kanadských bodů ve 30 zápasech. 19 startů si připsal ve Svenstaviksu, dalších 11 v Brunflo. Právě po této úspěšné osobní sezoně však Jakub Ďurkáč zamířil zpátky do rodné vlasti. „S týmem (Brunflo - pozn. red.) se nám nepodařilo postoupit dále, díky čemuž nastala výrazná obměna týmu,“ vysvětluje Ďurkáč, který druhou švédskou divizi přirovnává na pomezí první a druhé české ligy.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu