Radost fanoušků neznala mezí. „Je to super. Jde vidět, že Vsetín má fakt ty nejlepší a nejvěrnější fanoušky. Také je vidět, že se už všichni moc těšíme na začátek sezóny. Už aby to bylo a snad se dočkáme postupu, mohli bysme už konečně,“ svěřila se Deníku Kristýna Tydlačková, která svůj hlas poslala mezi prvními.

Letitý hokejový fanda Martin Filák je přesvědčený, že valašský klub má obrovskou fanouškovskou základnu. „Tady není co řešit. Kdyby byl Lapač prázdný, bylo by zbytečné dělat hokej. A tady teda prázdný není,“ soudí.

Hráče v zelenožlutých dresech bude podporovat i v letošní sezoně. „Doufám, že to povolí a nezhatí to pandemie. Kdyby se hrálo bez nás, fanoušků, stejně bychom seděli v hospodě a fandili u televizního přenosu. Ale atmosféru na stadionu nic nenahradí,“ dodává Filák.

Jeho jmenovec, taktéž Martin Filák ze Vsetína dodal.

„Myslím, že to vše je o lidech, kteří dávají do našeho vsetínského hokeje srdíčko. Mě to těší moc, je to velká propagace města a hokeje na Vsetíně. A že se podařila bedna jako před dvěma lety v soutěži o nejlepší klip to je bomba,“ liboval si.

Jedinečnost fanoušků Vsetína, o kterých se toho napsalo už hodně, sportovně uznal David Milata z Kopřivnice. „Kdo byl na Lapači, tak se tomu nemůže divit,“ okomentoval stručně výsledek soutěže na sociální síti.

Souboj fanoušků sledovalo také vedení klubu a z výsledku bylo spokojené. „Samozřejmě nás to těší. Kéž bychom to také přenesli na led a byli nejúspěšnější i v soutěži. Jsme připravení dobře a máme slušně nastavený tým,“ řekl jednatel VHK Robe Vsetín Daniel Tobola.

Věrnost fanoušků je podle něj důležitá.

„Je to alfa omega našeho fungování. Jestli budeme úspěšní, záleží na podmínkách celospolečenských a ekonomických. Na našich partnerech a hlavně lidech. Na tom, zda budou moci chodit na sporty obecně a pochopitelně k nám na Lapač,“ dodal.

Organizátoři Soutěže fanoušků 2020 nominovali celky, které hrají nebo v dohledné minulosti působily v nejvyšší soutěži. A jejich příznivci pro ně mohli hlasovat prostřednictvím emotikonů.

Na stránkách Fanoušci českého hokeje, které mají přes 115,5 tisíce sledujících, Vsetín postupně vyřadil Liberec, Vítkovice, Kometu Brno a ve finále České Budějovice. Fanoušci klubu ze vsetínského Lapače poslali dohromady více než osm a půl tisíce hlasů.

osmifinále:

Vsetín – Liberec 1159:994

čtvrtfinále:

Vítkovice – Vsetín 806 – 1300

semifinále:

Vsetín – Kometa Brno 3731:3723

finále:

Vsetín – České Budějovice 2400:1900

MEDAILOVÉ POŘADÍ:

1. Vsetín

2. České Budějovice

3. Kometa Brno