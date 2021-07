Vše okořenila skutečnost, že Málkovi v letošním draftu NHL připadlo 100. místo. „Bude se to krásně pamatovat. Vybrali mě ve čtvrtém kole, jako čtvrtého v pořadí. Nečekal bych, že budu mezi 100 nejlepšími hráči. Je to skvělé,“ nemůže mladý brankář stále uvěřit po více než třech dnech.

Jak však přiznává, případný draft od Ďáblů očekával jako méně pravděpodobnou variantu. „S některými týmy jsem byl v kontaktu více, často volaly. S dalšími naopak méně,“ přibližuje.

„S New Jersey jsem měl pouze jeden pohovor, navíc relativně dávno. Tato varianta mě tak hodně překvapila. O to větší radost mám, že se jedná právě o tento tým,“ těší Málka, který další potenciální zájemce neprozradil. „Jednou to třeba řeknu,“ usmívá se tajemně.

Čím si vlastně kroměřížský odchovanec úspěšný draft vysvětluje? „V první řadě poctivou prací. Vždy, když je možnost, tak si dávám navíc. Jak se říká, tak s poctivostí nejdál dojdeš,“ poukazuje na dobře známé přísloví.

Zároveň si však uvědomuje, že kromě hokejových dovedností a pracovitosti je důležitá také mentální stránka, na kterou se v poslední době klade čím dál větší důraz. „Dbá se na ni hodně. Když se někdo jde každý pátek vylít a sdílí to, tak to vidí. Sledují jejich sociální sítě, hráče kontrolují, mají je nastudované,“ zmiňuje skvěle zvládnutý skauting zámořských klubů.

Osobně si však na podobné záležitosti pozor dávat nemusí. Prostě a jednoduše proto, že hokej je u něj na prvním místě. „Nikam takto nechodím. Dobré je to na stmelení party, hokeje však máme spoustu a není na to čas.“

Budoucnost českého hokejového talentu nyní zůstává nejistá – celou příští sezonu může strávit v mužstvu Chance ligy, stejně jako se během následujících týdnů odebrat a vydat se za oceán. „Co se bude dít, zatím netuším. Momentálně se připravuji se Vsetínem, s čímž počítám. Člověk však nikdy neví, co se může stát. Možný je také případný odchod po mistrovství světa do 20 let, tedy pokud se na šampionát dostanu,“ zná dobře nevyzpytatelné sportovní prostředí.

Málek teprve v dubnu oslavil 19. narozeniny. Bez problémů si tak ještě dokáže představit sezonu v České republice. „Osobně bych asi preferoval mužské soutěže, ze kterých bych nechtěl vypadávat. Kdybych však měl jít do juniorky a bylo by to ku prospěchu, určitě bych to zvážil. Dopředu je však těžké to říkat. Rok na Vsetíně mi rozhodně neuškodí, naopak věřím, že mi případně hodně prospěje.“

Letošním draftem NHL kromě Jakuba Málka z českých brankářů pouze prošel zlínský odchovanec a současný gólman Karlových Varů Patrik Hamrla. Štěstí se naopak neusmálo na další gólmany tuzemských reprezentačních výběrů Tomáše Suchánka nebo Nicka Malíka. „Těžko říct, čím to může být. Honza Bednář byl v reprezentaci už od 16 let a loni ho draftovali. Překvapilo mě, že Tomáš ani Nick se do draftu nedostali. Osobně jsem za reprezentaci odchytal jeden zápas, moc jsem tam nebýval. Dle mě je to také dané tím, jak kluk chytá v klubu,“ vidí důležitý aspekt.

Právě z reprezentace se Jakub Málek vracel uplynulý víkend. Včetně suché přípravy tak má za sebou pořádně nabité léto. „Je toho skutečně hodně. Tento rok jsem nasbíral týden a půl volna. Když však sport milujete, tak vám to na druhou stranu ani tak nepřijde,“ uzavírá 19letý vsetínský brankář.