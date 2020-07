„Velmi jsem se těšil, stejně jako další kluci. Konečně nám to vypuklo. Doufáme, že to bude bez překážek koronaviru,“ uvedl Jenáček.

Přání ovšem vyslyšeno nebylo. Hlavní kouč Srdínko totiž přišel do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19, kvůli čemuž je v karanténě. Mužstvo tak v prvním týdnu přípravy usměrňuje právě Jenáček.

„Kluci mají většinou nové brusle, část nové výzbroje, je potřeba to propotit. Zvláště brusle někdy bývají problém, dělají se otlaky. Chvíli trvá, než si noha zvykne. Bylo to převážně na zapracování a první seznámení s ledem,“ přiblížil zkušený trenér náplň přípravy na ledě.

Ačkoliv do soutěžních zápasů zbývá více než měsíc, tak sedmačtyřicetiletému kouči se už rýsuje různé složení formací.

„Už jsme se o tom bavili na konci letní přípravy. Sestava se každopádně bude měnit v jejím průběhu. Věříme, že najdeme vazby, aby vše fungovalo, a aby mezi útočnými řadami a beky byla správná chemie,“ vyjádřil se odchovanec zlínského hokeje, který podrobnější informace nenastínil.

Během úvodních dní přípravy jeho svěřenci vystřídají ledovou plochu a posilovnu. Vše je přitom připravené tak, aby hráči vydrželi narůstající zátěž.

„Deset dní měli určité individuální plány. Není to tedy tak, že by leželi a hned šli na led. Do prvního zápasu máme dostatek času,“ ví dobře Jenáček.

Valaši úvodní přípravný duel sehrají ve středu 12. srpna proti polskému výběru GKS Jastrzębie.

Se svými kolegy především cílí na to, aby se během přípravy co nejvíce předešlo absencím.

„Pokaždé to neovlivníme. Věříme však, že se nám podaří eliminovat zranění zad, třísel nebo úponů, aby kluci absolvovali blok šesti týdnů,“ doufá asistent trenéra.

Na začátku týdne přitom byli přítomni také brankář Jakub Sedláček a obránce Ondřej Holomek. Oba momentálně vyhlížejí zahraniční angažmá.

„U Kuby je to spíše otázka na vedení. Už dříve bylo ve hře, že se s námi začne připravovat, což jsme mu umožnili. Pokud by neobdržel adekvátní nabídku, tak je možné, že se na začátku ligy připojí do soutěžních zápasů,“ prohlásil Jenáček o třicetiletém brankáři, který naposledy působil na pražské Spartě.

„Ondra se přes léto připravoval osamoceně, také on má rozjednané zahraničí. Je to náš kluk, odchovanec. Chtěli jsme mu umožnit, aby s námi šel na led. Teoreticky se to může zvrhnout tak, že tady zůstane,“ dodal Luboš Jenáček.

