„Soutěž by měla začít okolo 9. ledna. S prezidentem klubu se však ohledně dalších plánů ještě musíme domluvit. Nemůžeme nastoupit zničehonic na led, jsou pak úrazy. Musíme začít pomalu a ve skupinkách trénovat,“ zněl před týdnem optimisticky hlavní kouč Bobrů Josef Doboš. Situace se však radikálně změnila.

„Říkali nám, že od 1. ledna budou mrazit. Počty nakažených koronaviremm však stouply, sportoviště zavírají. Od začátku roku to určitě nepůjde. Je možné, že letošní sezonu už odpískají a hrát se nebude," obává se Doboš, podle kterého není vyloučené, že se týmy znovu sejdou až zkraje přípravy na ročník 2021/2022.

Jeho svěřenci se probíhající ročník stále připravují.

„Hráči trénují samostatně. Vytvořili jsme jim plány, které mají udělat. Záleží na každém, jestli je dodržují. Je to bez kontroly, bez trenérů," přibližuje zkušený kouč, jenž jedním dechem doplňuje.

„Jsme odříznutí od světa. Není to jednoduché. Bližší informace o pokračování sezony v současnosti nemám," krčí rameny.

Tři měsíce bez ledu

Podle Josefa Doboše je jedním z palčivých problémů skutečnost, že druholigové kluby poslední zápasy sehrály zkraje října.

„Není to žádná sranda. Mluvil jsem s jedním z trenérů – říkal, že by skoro musel volat sanitku," vypráví trpce. „Téměř tři měsíce na ledě nestáli, je to hodně dlouhá doba," uvědomuje si Doboš.

Pokud by se epidemiologická situace v zemi přeci jen umoudřila a druholigové kluby by opětovně mohly začít společně trénovat, tak při urychleném návratu hrozí zranění.

„Musíte mít tři týdny, aby si zvykli na souboje. Jak jsou hned na ledě, pak nastávají těžké úrazy. Pramení z toho, že nejsou připraveni na souboj, hru do těla. Do takového rizika bych nešel," zdůrazňuje 59letý trenér Valašského Meziříčí.

Pro kluby to může být likvidační

Doboš se zároveň obává, aby současná situace neměla pro některé kluby velké následky. „Může to být likvidační," připouští.

Zároveň připomíná, že je stále velmi důležitá návaznost prvoligových a druholigových klubů.

„Loni u nás byl Ondračka. (Tom - Ondračka, pozn. red.) Ve Valmezu se vyhrál, stal se oporou. Nyní hraje ve Vsetíně první lajnu. Nebýt menších klubů, kde se vyhrají, kde by byli? Z juniorského hokeje to pro ně obrovský skok. Druhá liga je k tomu, aby se tito hráči rozehráli. Byla by to katastrofa, kdyby nebyla. Výkonnost by šla dolů," tuší Doboš.

„Po loňské sezoně nám odešlo dvanáct hráčů ze základu. Museli jsme nabrat kluky, kteří ještě minulý ročník nastupovali v Rožnově. Pro ně je to obrovský skok. Musíte s nimi pracovat, mít trpělivost, aby se dostali, kam chcete. Není tootázka půl roku."

A jak to má samotný Josef Doboš? Odrazuje ho současná situace v dalším pokračování u hokeje?

„Určitě ne. Jsem nervózní. Nejradši už bych byl na ledě,“ usmívá se na závěr.