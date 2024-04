Žádný Zlín, bude to Brno! Stadion extraligové Komety se stane útočištěm hokejového Vsetína pro baráž s Kladnem, se kterým ve Winning Group Areně odehraje své domácí zápasy. Klub to potvrdil v pátek formou oficiálního prohlášení.

Úterní atmosféra na Lapači. | Video: Deník/Radek Štohl

„Chtěl bych tímto velmi poděkovat Liboru Zábranskému a celé Kometě, že nám umožní odehrát naše barážová utkání ve svém domácím prostředí. Pro naše fanoušky půjde o svátek hokeje a věříme, že si jich do Brna najde cestu co nejvíc,“ pronesl jednatel vsetínského klubu Petr Neumann.

„Když mně Radim Tesařík zavolal, nebylo z mého pohledu co řešit. Jak já, tak sportovní manažer Komety Pavel Zubíček jsme ve Vsetíně působili, měli jsme tu čest hrát před vsetínskými fanoušky a zvednout tam nad hlavu pohár mistra republiky. Na to období mám jen ty nejlepší vzpomínky. Tehdy bychom s Radimem a Pavlem nikdy nevěřili, že se potkáme v těchto rolích a budeme zažívat tento sportovní příběh. Navíc v Kometě pracují i dva rození Vsetíňáci Petr Vychopeň s Vaškem Trávníčkem, o to bude spolupráce obou klubů jednodušší. Všichni uděláme maximum pro to, aby se hráči, realizační tým, fanoušci i sponzoři Vsetína cítili v naší aréně jako doma a oslavili postup,“ vyjádřil se také majitel a generální manažer HC Kometa Brno Libor Zábranský.

Varianty pro baráž: Vsetín nevzdává Lapač, ve hře i Brno. Je reálný Zlín?

Možnost azylu v Brně exkluzivně pro Deník už v pondělí potvrdil sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík. O den později na pozápasové tiskové konferenci o ní jako nejpravděpodobnější mluvil také hlavní kouč týmu Jiří Weintritt.

Jen o den později se nahlas začalo šuškat také o variantě zlínských Beranů.

„Hrát budeme tam, kde dostaneme nejpříznivější podmínky. Osobně bych byl nejradši, kdyby zápasy mohly zůstat na Valašsku, to znamená ve Zlíně. Je to v dojezdové vzdálenosti a mohlo by se zápasů zúčastnit více našich fanoušků,“ přál si starosta Vsetína Jiří Čunek.

Starosta Vsetína chce baráž ve Zlíně: Zúčastnilo by se více našich fanoušků

Tato varianta nakonec padla, Valaši se přeci jen dohodli s brněnskou Kometou. Vsetínští hokejisté přesto věří, že mimo Lapač dokážou uspět.

„Je to smutné, mrzí nás to. Lapač je prostě Lapač. Věřím, že fanoušci za námi přijedou až do Brna, že udělají stejnou kulisu, jako tady. Taková se ale na jiném stadionu v republice vytvořit nedá. Myslím si, že fanoušci halu vyprodají, jezdí za námi lidé z celé republiky. Pojďme do toho!“ velí bek letošního mistra Chance ligy Ondřej Smetana.