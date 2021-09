Předvedli jsme kvalitní výkon. Od samého začátku jsme měli výborný pohyb, vytvářeli si dost šancí. Dali jsme góly, hru se nám podařilo uklidnit. Výkon byl navíc podpořený výborným Kubou Málkem,“ rozplýval se na pozápasové tiskové konferenci asistent trenéra Vsetína Jan Srdínko.

Valaši se rychle dostali do vedení, už ve čtvrté minutě se prosadil bek Smetana. O tři minuty později domácí zásluhou Indráka a Zemana vstřelili další dvě branky, díky čemuž výrazně vykročili za vítězstvím.I přes jednoznačnou výhru však Srdínko na večerním výkonu našel nešvar, který do následujících duelů bude chtít vylepšit. „Jediná věc, kterou si s kluky budeme muset rozebrat, jsou přesilové hry. Vůbec se nám nedařily. Ať to bylo samotné založení nebo hra v útočném pásmu. Věříme, že v dalších zápasech to bude lepší a lepší,“ přeje si Srdínko.

Hokejisté Vsetína svůj čtvrtý duel odehrají v sobotu na ledě Přerova. Zápas začíná v 17.00 hodin.

Chance liga, 3. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC RT TORAX Poruba 2011 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Smetana, 7. M. Indrák (Rob), 7. A. Zeman (R. Vlach), 36. D. Březina (Vítek, Hořanský), 47. R. Vlach (Smetana), 57. Majdan (Rob, Jonák)

VHK ROBE Vsetín: Málek (Gába) – Buchta, Ondračka, Smetana, Štach (A), Hryciow, J. Jenáček, Š. Jenáček – Rob, M. Indrák, Jonák (A) – A. Zeman, R. Vlach, Berger – Majdan, Kucharczyk (C), Gago – Vítek, D. Březina, Hořanský.

HC RT TORAX Poruba 2011: Brízgala (Muštukovs) – Szathmáry, Husa, Žovinec, M. Houdek, T. Voráček, Kozák (A), Urbanec – Stloukal, Bitten, Korkiakoski – Guman, Vachovec (C), Gřeš – Jenyš, Toman, Špaček – Kanko (A), Hotěk, Brodek.

Rozhodčí: Skopal, Šudoma – Gančarčík, Kráľ

Diváci: 2150