Životní sezona, zápasy za juniorku, pauza, baráž. Turbulentní týdny Matyáše Dědka pravděpodobně vyvrcholily v neděli večer, kdy premiérově naskočil proti Kladnu. Znovu předvedl, jak dokáže být platným hráčem, gólem a asistencí na konci druhé třetiny dal Vsetínu naději.

Atmosféra nedělního utkání mezi Vsetínem (v zeleném) a Kladnem. | Video: Deník/Jakub Tručka

Leč nakonec marnou.

„Gól byl spíš takový plácanec než pořádná střela,“ pousmál se talentovaný útočník hokejového Vsetína po třetím duelu baráže.

Radost z trefy na 1:2 netrvala dlouho, Rytíři ještě do druhé přestávky navýšili náskok o dvě trefy. Kapitán Valachů Erik Hrňa čtyři vteřiny před koncem sirény přeci jen vrátil domácím pouze jednogólovou ztrátu.

„Na konci druhé třetiny jsme hráli velmi otevřený hokej, během dvou minut padly tři góly. Při té přihrávce do kruhu jsem věděl, že za mnou někdo je, ale ne, kdo přesně. Erik to trefil neskutečně,“ smekl Dědek před spoluhráčem z útoku, který je o 16 let starší.

Atmosféra? Úžasná, ocenil fanoušky Weintritt. Vsetín je ale už jen krok od konce

Valaši do závěrečné části odcházeli se ztrátou 2:3. Naskočili do ní skvěle, vypracovali si několik výborných šancí ke skórování, Brízgala ovšem už další puk za svá záda nepustil. Svěřenci Jiřího Weintritta tak čelí už stavu 0:3 na zápasy.

„Hodně to mrzí, předvedli jsme dobrý výkon. Škoda neproměněných šancí. Věřím, že zítra to už konečně vyjde,“ přeje si Matyáš Dědek.

Odchovanec Vsetína v této sezoně odehrál několik parádních zápasů, pětkrát rovněž posbíral dva body. Teď to však bylo proti pořádnému soupeři, letošnímu účastníkovi Tipsport extraligy.

„Byl to životní zápas. Hrát před takovým publikem bylo skvělé, něco neskutečného,“ pochvaloval si kromě individuálně vydařeného večera také výbornou atmosféru v bývalém Rondu.

PODÍVEJTE SE: Ani skvělí fanoušci nepomohli. Vsetín obsadil Brno, opět však padl

Hlavním tématem před baráží bylo právě to, kde vítěz Chance ligy absolvuje své domácí zápasy. Nakonec se tím stala Winning Group Aréna v Brně.

„Diváci vytvořili domácí atmosféru, dva tisíce navíc byly poznat. Celkově to bylo skvělé,“ pochválil příchozí obecenstvo.

Sedm tisíc sedm set diváků se bavilo zajímavým hokejem. V průběhu zápasu bylo také svědkem střetu generací Dědka s legendárním Jaromírem Jágrem.

„Vypíchl jsem mu puk, potom jsem do něj strčil. Pak už ani nevím přesně, jak to bylo. Respekt samozřejmě mám, je to ale hokej, do všeho se musí jít naplno,“ usmívá se mladý talent Vsetína.

Během sezony absolvoval 48 utkání v základní části, další čtyři v play-off. Od 14. března však pomáhal vsetínské juniorce, za A-tým i vinou toho odehrál jen jedno utkání. Weintritt ho do zápasu povolal téměř po měsíci.

„Čekal jsem na šanci, teď jsem ji dostal. Měli jsme nějaké personální problémy, hráči se zranili, onemocněli. I díky tomu jsem nastoupil. Těšil jsem se hodně, naskočit před vyprodanou halou je pro mě vždy velké,“ přiznává Matyáš Dědek.