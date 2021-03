Další pozvánka! Brankář Málek však reprezentaci možná vynechá

Po dvou měsících byl znovu pozvaný na reprezentační kemp. Talentovaný brankář hokejového Vsetína Jakub Málek by však na srazu výběru Karla Mlejnka do 20 let mohl chybět. A to v případě, pokud Valaši ve čtvrtfinálové sérii Chance ligy postoupí přes Vrchlabí.

Brankář Jakub Málek se kempu do "U-20" zúčastnil už v únoru. | Foto: Martin Vojtěch Víta

„Hráči, jejichž kluby postoupí do semifinále play-off ELH a Chance ligy, budou uvolněni pro potřeby svých klubů a místo nich budou povoláni náhradníci," stojí v tiskové zprávě českého hokeje. Tato varianta se reálně může týkat také nadějného 18letého gólmana Valachů. Svěřenci Romana Stantiena po úterním třetím zápase nad svým soupeřem vedou 2:1 na utkání, dnes si navíc na Lapači budou moci vybojovat mečbol. Semifinálové duely play-off druhé nejvyšší soutěže se rozjíždí v pátek 2. dubna. Druhý reprezentační kemp U-20 v letošním roce přitom začne o den dříve a bude končit ve středu 7. dubna. Pozvánka mě překvapila, nezastírá brankář Málek premiérovou nominaci Přečíst článek › Jakub Málek se do Vyškova dostal už v únoru, kdy byl poprvé nominovaný na sraz výběru U-20, kde se svými vrstevníky po dřívější prázdninové nominaci do U-19 trénoval od 9. do 13. února. Před měsícem a půl více příležitostí v brance dostával jeho zkušenější kolega David Gába. Po reprezentačním kempu ovšem Jakub Málek odchytal pět zápasů, přičemž na začátku března proti Ústí nad Labem si připsal premiérové čisté konto mezi dospělými. Do play-off znovu jako jednička nastoupil Gába, od druhého čtvrtfinále na ledě Vrchlabí však trenéři dali důvěru 18letému Málkovi, který hned v prvním utkání ve vyřazovacích bojích vychytal čisté konto.