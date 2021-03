„Jsme rádi, že nemusíme jet domů v napětí, jelikož jsou vzadu velmi dobře organizovaní a silní," odfrkl si po konci úspěšné série asistent hlavního trenéra Jan Srdínko.

Ústí nad Labem do pondělního duelu vstoupilo lépe, po 28 minutách vedlo 2:0. Ačkoliv brzy poté snížil Adam Zeman, krátce před polovinou střetnutí Vrdlovec zužitkoval druhou početní převahu domácích, kteří se tak ujali vedení 3:1. „Přesilovky jim fungovaly dobře," uznal s poklonou Srdínko.

Vsetínští se však nevzdali. Ještě do konce druhé sirény snížili zásluhou Šimona Jenáčka, který úspěšně zakončil pět vteřin před koncem početní převahy hostů. Zápas se definitivně zlomil ve třetím dějství – ve 47. minutě nejprve vyrovnal Půček, o čtyři minuty později vítěznou trefu zajistil Radim Kucharczyk. Pro 41letého borce se tak jednalo o čtvrtý bod v sérii.

„U nás doma na malém hřišti velmi dobře bránili a my jsme jim dokázali vstřelit velmi málo branek, takže by to byla loterie. Teď si hlavně musíme trochu oddychnout, protože za chvíli jdeme na další sérii," poukázal na první čtvrtfinálové duely ve Vrchlabí, které se rozjíždí v pátek a sobotu.

„Nasazení a bojovnost u nás je, ale ještě toho je poměrně dost, co musíme zlepšit, abychom i dále dokázali uspět," uzavřel spokojený Jan Srdínko.

Předkolo play-off, 4. zápas

HC Slovan Ústí nad Labem – VHK ROBE Vsetín 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. D. Sklenář (Protasenja, Grim), 28. Tůma (Vrdlovec, J. Drtina), 30. Vrdlovec (Trávníček, Severa) – 29. A. Zeman (Berger), 39. Š. Jenáček (Gorčík, Březina), 47. R. Půček (Kucharczyk), 51. Kucharczyk

Střely na branku: 22:38. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Rozhodčí: Wagner, Micka – Flegl, Jindra

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík (Haas) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vladimír Brož, Klikorka, Vacík, Vala, M. Voženílek – Trávníček (C), Vrdlovec, Severa – O. Bláha, Tůma (A), Matějček – D. Sklenář, Grim, Protasenja – M. Bláha, Costa, Furch.

VHK ROBE Vsetín: Gába (Málek) – Smetana, Ondračka, Š. Jenáček, Hryciow, Kudělka (C), Štach (A), Bartko – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk (A), L. Bednář – Hořanský, Šilhavý, Babka.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Slavia Praha – Třebíč 4:3 (1:1, 3:1, 0:1), stav série 2:2

Sokolov – Litoměřice 3:2 p.p. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0), stav série 2:2