/FOTOGALERIE, VIDEO/ Hokejisté Zlína uspěli také ve druhém domácím zápase, na Zimním stadionu Luďka Čajky porazili Vsetín 4:2. Ve finálové sérii vedou 3:1 na zápasy. Páté utkání je na programu v sobotu na Lapači.

Po pátém gólu utkání. | Video: Deník/Radek Štohl

Ševci po vítězné středě neměli důvod měnit sestavu, jejich soupeř ano. Poprvé do finále zasáhl finský útočník Sihvonen, do zápasu nezasáhl Jenyš.

Domácí vstoupili do utkání lépe, brzy měl gól na hokejce Kratochvíl, o několik minut později i Lang. Oba neuspěli. Vsetín poprvé zahrozil po chybě Beranů, Klhůfek další trefu v play-off nepřidal. Naopak se prosadil Berger, který skóroval poprvé od 10. prosince. Hosté mohli svůj náskok navýšit před druhou komerční přestávkou, Holec však už byl ve velkém úhlu. Po výborné práci Sadovikova se za vyrovnáním hnal Zbořil, střela mu však nesedla.

Berani ve druhém dějství na svého soupeře nastoupili, po pohledné akci byl blízko skórování Kindl. O chvíli později už domácí tribuny explodovaly, individuální akci dokonal Pospíšil, pro 35letého útočníka to byla druhá trefa v letošním play-off. Ševci dokonce mohli jít do vedení, Lang však špatně vyřešil situaci dva na jednoho.

Hostům se po vysoké holi Kindla naskytla šance čtyřminutové přesilovky, kterou brzy zužitkoval Číp. Po první komerční přestávce to mohlo být o dva góly, domácí zachránila tyč. Valaši převzali otěže zápasu, domácí byli zaraženi. Po druhé komerční přestávce ale bylo znovu srovnáno, trefil se střelec důležitých gólů Mrázek. Opatrnější část pak ve 37. minutě uťal Pospíšil, který si počkal na ideální chvíli, aby vymetl všechny pavučiny v síti Žukova.

Byl na odpis, teď Berany přiblížil baráži. Nebylo to dobrý, přiznává Pospíšil

Úvodní vteřiny třetí třetiny nabídly častá přerušení. Sedlák nejprve po nepotrestaném zásahu do obličeje musel do kabin, o chvíli později se strhla mela mezi Jonákem a Talafou. Ve stejném čase si šel sednout i Köhler. Prvotní tlak Valachů byl neúspěšný, na druhé straně ve velké příležitosti selhal Kratochvíl. Domácí v posledních minutách vsadili vše na jednu kartu. V závěru navíc do prázdné klece vstřelil gól Kratochvíl.

Chance liga, 4. finále

PSG Beraní Zlín – VHK ROBE Vsetín 4:2 (0:1, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Pospíšil (Talafa, Hejcman), 33. Mrázek (Zbořil, Novotný), 38. Pospíšil (Riedl). 59. Kratochvíl (Kindl, Suhrada) – 8. Berger (Hryciow), 24. Číp (Říha, Jonák)

Střely na branku: 25:34. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Bohuněk, Hnát

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Suhrada, Talafa, Riedl – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler (C) – Kratochvíl, Kindl, Z. Sedlák – Lang, Luža, Mrázek – Apolenář, Hejcman, Pospíšil (A).

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Vošvrda) – Hryciow, Říha, Česánek, O. Němec (A), Kajínek, Jenáček, Krajčík – Jonák (C), Vávra, Rob – Holec, Klhůfek, Sihvonen – Hořanský, Š. Bláha, Půček – Lichanec, Berger, Číp.

VIDEA ZE ČTVRTEČNÍHO FINÁLE

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Martin Břenek