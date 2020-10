„Po pauze zaviněné koronavirem jsem Filipa sledoval hodně. Sice zaslouženě vypadli v kvalifikaci o play-off proti Carolině, ale hrál velice dobře. Postupně dostává větší a větší roli,“ těší Balaštíka zlepšující se pozice 21letého útočníka.

„Dostával také prostor během oslabení, což je určitá známka důvěry. Buduje si stále lepší pozici, zároveň získává větší respekt od spoluhráčů a celého týmu. Jsem rád, že cesta, kterou se ubírá, jde správným směrem,“ neskrývá nadšení bývalý hráč Columbusu o svěřenci, který se v současné době individuálně připravuje v Praze a Kroměříži.

Jaroslav Balaštík od léta 2015 pracuje v ALVO sports, která má pod sebou přibližně stovku klientů napříč celým hokejovým světem. O hráče se starají čtyři agenti, přičemž trojnásobný nejlepší střelec extraligy zastupuje jich 15 z nich.

„Moji největší hvězdou je v současnosti právě Filip Chytil. Zároveň se jako můj první a dosud jediný hráč dostal do NHL. Všem svěřencům se však věnuji naprosto stejně,“ zdůrazňuje někdejší opora zlínského hokeje, kterou od 18 let zastupoval Aleš Volek, současný ředitel ALVO sports.

Hlavní trenér v Uherském Brodu

I přes pozici hráčského agenta se Jaroslav Balaštík rozhodl vyzkoušet novou roli – na konci května letošního roku se stal hlavním trenérem Uherského Brodu, který v současné době hraje Krajský přebor.

„Přibližně před třemi lety mě poprvé oslovil prezident klubu a kamarád v jedné osobě Miloš Gureň. V té době jsem tam už dojížděl na pár tréninků ročně k mládeži. Zájem Miloše stále neutichal,“ přiblížil Balaštík svůj příchod do momentálně čtvrtého týmu dvanáctičlenné soutěže, do které spadají také týmy z jižní Moravy.

Úvodní zápas sezony jeho svěřencům sice nevyšel, proti Moravským Budějovicím prohráli 1:4. Vzápětí ale přišly výhry proti Uherskému Ostrohu, Velké Bíteši a Kroměříži.

„Začátek sezony hodnotím pozitivně. Těší mě, že se tady utvořilo jádro kluků, kteří ve vysokém počtu chodí na tréninky. Na prohru z prvního kola jsme dokázali rychle zareagovat,“ těší 40letého rodáka z Uherského Hradiště.

Nejlepší je vyhrát každý zápas

Konkrétnější cíle do sezony přitom stanovené nemá.

„Nejlépe vyhrát každý zápas,“ usmívá se. „Brodský hokej slaví 80. výročí, takže bychom byli rádi, kdyby po konci současné situace chodilo nejvíce lidí,“ připomíná Balaštík, že od uplynulého pondělí jsou vinou epidemiologické situace pozastaveny sportovní soutěže.

Stříbrný medailista z Mistrovství světa v roce 2006 si i přes pracovní vytížení dokáže najít čas na sledování dění ve Zlíně, kde kromě bohaté hráčské kariéry za působení Antonína Stavjani vykonával pozici mentora.

„Věřím, že sezona se znovu rozběhna. Minimálním cílem Zlína by měl být postup do předkola play-off. Myslím si, že současný tým má na to, aby překonal i tuto metu,“ domnívá se nejlepší kanonýr v dějinách zlínského hokeje.

Stejně jako ostatní ho trápí současná situace.

„Bohužel se nedá nic dělat. Musíme to respektovat. Pro sport obecně je to ubíjející, kluci se nemůžou scházet a ani využívat ledové plochy. Věřím, že vše bude brzy za námi,“ dodává Jaroslav Balaštík, který během extraligové kariéry za Zlín, Mladou Boleslav a Liberec odehrál téměř 900 zápasů.