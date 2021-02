„Ztráta osmi bodů čtyři kola před koncem je hodně. Hlavně se chceme připravit na play-off, ať už ze čtvrtého nebo jiného místa. Čím výše budeme, tím pochopitelně lépe pro nás. Chtělo by to načasovat formu, abychom do posledního zápasu udělali co nejvíce bodů,“ má jednoznačný cíl Gorčík.

O účast v předkole můžou Valaši přijít jen v rovině teorie – a to také díky novému trenérovi Romanu Stantienovi, který mužstvo převzal na začátku měsíce. „Trošku se pod ním změnila taktika, začali jsme hrát více týmově a zezadu. Navíc se ve větší míře věnujeme obraně, blokujeme střely, výborně chytá Gábič. (brankář David Gába – pozn. red.) Začalo nám to taky padat vepředu. Je to jedno s druhým,“ těší šikovného forvarda.

Hokejisté Vsetína si naposledy ve středečním 30. kole Chance ligy poradili s Prostějovem 5:1 „Bylo to důležité utkání, v tabulce jsme před zápasem měli stejně bodů, takže jsme jim odskočili. Jako první jsme vstřelili branku. Když jsme dostali na 2:1, rychle jsme zase vedli o dvě branky. Ve třetí třetině jsme jim utekli. Komplikace jsme tak nepřipustili,“ měl radost 25letý borec.

Úvod zápasu přitom patřil hostujícímu celku. „Soupeř měl hodně střel, Gábič nás podržel. Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb, tlačili se více do branky. Vyšla nám přesilovka, šli jsme do vedení na 2:0,“ viděl klíčové okamžiky zápasu.

Sám se na výhře podílel dvěma trefami – zvyšoval na 4:1 a 5:1. „U první se puk po střele Honzy Bartka ke mně odrazil. Nastavil jsem jen hokejku a snažil se to dávat nahoru. U druhé branky jsem jel ze střídačky, viděl jsem, že puk má David Březina. Sjížděl jsem tam, znovu se to odrazilo. Viděl jsem místo, tak jsem vystřelil a naštěstí to tam padlo,“ popsal svoji devátou, respektive desátou branku v letošní sezoně druhé nejvyšší soutěže.

Momentálně tak ve vsetínské kabině je nejlepším střelcem. Na větší popichování mezi parťáky z útoku však nedochází. „V první lajně jsme kamarádi, funguje nám to. Přáli bychom si, aby to pokračovalo.“

V Chance lize je momentálně odehráno 30 zápasů. Není 10 branek na nejlépe střelce týmu málo? „S produktivitou máme celkově trochu problém od začátku sezony – párkrát nám to ustřelilo a dali jsme pět branek, většinou však je to mezi dvěma až čtyřmi góly. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby to tam padalo každý zápas podobně, ale nepadá. Netuším, čím to může být,“ krčí rameny.

Sebastian Gorčík ve Vsetíně dokončuje druhou sezonu. Doposud zde odehrál 63 zápasů, ve které jeho bilance činí 21+30. „Tady jsem šťastný, daří se mi, jsem rád, že mi to jde. Hokej mě zase začal pobavit, když jsem se ve Varech trápil – hrál jsem málo, neměl vysoký ice-time, nedával moc branek. Nebyl jsem spokojený jako nyní. Do extraligy bych se jednou rád vrátil,“ přeje si.

Jak tehdy zvládl přechod z Karlových Varů až do Vsetína? „Šok to pro mě určitě nebyl. Pocházím z Rýmařova, do Varů jsem odešel ve 13 letech, byl jsem tam deset let. Na Moravu jsem se tak vrátil zpátky,“ přibližuje na závěr.