Střelecká forma Pavla Klhůfka je na konci základní části Chance ligy neoddiskutovatelná! Od 14. února vždy vstřelil alespoň jeden gól, v uplynulých třech utkáních po dvou brankách. Ve druhé polovině února nasázel hned osm gólů, díky čemuž se v týmové tabulce střelců s 19 trefami vyrovnal Luboši Robovi. A to absolvoval o devět zápasů méně! „Je to lepší než na začátku,“ usmívá se zkušený borec.

Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Celou přípravu jsem směřoval k tomu, abych na konci fáze soutěže byl nachystaný na play-off. Hráče ale dělají spoluhráči, od kluků to dobře dostávám. Není to tak jenom o mně, bez nich byl góly nedal,“ oceňuje Klhůfek vsetínské parťáky v rozhovoru pro oficiální web.

Bez pochyby mu sedla první lajna s elitní dvojicí Valachů Jonák, Rob. Prvně jmenovaný asistoval ve čtyřech z uplynulých pěti zápasů, jeho další parťák dokonce v pěti z nich. Naposledy se tato formace podílela na středečním vítězství 4:2 proti Kolínu. Vsetín tím napravil poslední krach ve Znojmě a prohru 3:6.

„Třicet minut jsme tam hráli výborně, pak nám ale úplně odešla obrana. Rovněž teď jsme hráli dobře, v kritických momentech nás podržel Max (Žukov). Byla to dobrá pozvánka play-off!“

Klhůfkovi ke konci loňské sezony sedla spolupráce s Miroslavem Holcem. Letos s ním vinou zranění obou borců toho příliš neodehrál, při absenci Danielse Beržinse se navíc zlínský odchovanec posunul do elitní lajny.

Proti Kolínu však alespoň na chvíli úspěšnou souhru obnovili.

„Mira je pan hokejista, umí perfektně nahrát, jeho čas přijde v play-off. Teď sice hraju v první lajně, po třech zápasech se ovšem může stát, že znovu budu hrát s Mirou,“ ví dobře.

Pro Pavla Klhůfka je ale hlavní týmový úspěch. Ať už nastoupí s kýmkoliv.

„Jdeme za tím se dostat do baráže, chceme to. Máme na to dobrý tým. Osobně mi nezáleží na tom, kdo bude dávat góly. Doufám, že na konci budeme ti, kteří vyhrají poslední zápas play-off,“ přeje si útočník, který je třetí nejproduktivnější hráč sezony Valachů. Hned za dvojicí Rob, Jonák.

Vsetínští hokejisté už několik zápasů hrají s jistotou druhého místa po základní části Chance ligy. Před posledním utkáním na ledě třetího Prostějova mají na kontě 96 bodů, na stobodovou hranici znovu nedosáhnou. V loňském ročníku za ní nakonec zaostali o tři body, letos je jejich počin velmi podobný. Letos se přitom celou sezonu potýkali s vysokým počtem absencí.

„Druhé místo bereme,“ pokyvuje hlavou Klhůfek.

„Každý tým má zraněné, nikdo nemá 25 hráčů zdravých. V hokeji se to děje. Všichni kluci, kteří nastoupili, dokázali, že mají na to hrát na Vsetíně. Tým máme dobrý, šířka kádru může rozhodnout v play-off,“ nepochybuje bývalý útočník slovenských Košic.

Po posledním utkání základní části budou mít Valaši týden volno, čtvrtfinále hrané na tři vítězné zápasy zahájí v sobotu 9. března na Lapači, druhé utkání je na programu o den později. Protivník vzejde z předkola.

„Dostaneme volno, odpočineme si a načerpáme síly. Budeme sledovat soupeře, jak to dopadne,“ nechává se překvapit Pavel Klhůfek.