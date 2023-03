FOTOGALERIE/ Valaši zvítězili také ve druhém čtvrtfinále Chance ligy, na Lapači porazili Duklu Jihlava 2:1. V neděli v Pelhřimově budou mít první ze tří mečbolů.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) ve druhém čtvrtfinále Chance ligy nastoupili s Duklou Jihlava. | Foto: Deník/Radek Štohl

Znovu to byly velké nervy, znovu to bylo o jediný gól.Hokejisté Vsetína ovšem také podruhé ustáli těžký domácí zápas s Duklou Jihlava, po čtvrtku vedou 2:0 na zápasy.

„Byl to stejný zápas jako ve středu, byla to hokejová válka, přetlačovaná. Tentokrát jsme to však v závěru základní hrací doby zvládli. Teď spočneme, na venkovní zápas pojedeme s tím, že tam sérii ukončíme,“ má jednoznačný cíl asistent trenéra Valachů Radim Kucharczyk.

Domácí se před další třítisícovou návštěvou dostali do vedení, v 11. minutě udeřil 35letý Holec. Hostům se podařilo srovnat ve druhé části, když pouhých pět vteřin před koncem dvojnásobné početní převahy skóroval Harkabus.

Valachy to ale nepoložilo, minutu a půl po jediné inkasované brance v zápase znovu šli do vedení, po zaváhání někdejšího brankáře Vsetína Berana rozhodl kapitán Jonák.

Zatímco mladý gólman Dukly působil nejistým dojmem, hrdinou čtvrtečního večera se stal brankář domácích Maxim Žukov, který poslední dvě série play-off vychytal právě Valachy. „Loni jsme to zažili na vlastní kůži, v sérii nás deptal. Tento zápas vyčapal,“ chválil Kucharczyk oporu Vsetína, která Dukle překazila 39 střeleckých pokusů.

Na straně domácích mohla propuknout obrovská radost, hostující asistent trenéra Karel Nekvasil nemohl být s výsledkem spokojený.

S předváděno hrou však už ano. „Vsetín jsme tlačili, dokázali jsme ho zavřít, forčekovali jsme ho, vysílali jsme na něj spoustu střel. Nevstřelování gólů nás trápí celou sezónu, a i to se dnes potvrdilo. Myslím si, že jsme si tu výhru zasloužili dnes my,“ posteskl si Nekvasil.

V neděli už může být rozhodnuto. V Pelhřimově se začíná v 16.30 hodin.

Chance liga, 2. čtvrtfinále

VHK ROBE Vsetín – HC Dukla Jihlava 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), stav série 2:0

Branky a nahrávky: 11. Holec (Klhůfek, Říha), 31. Jonák (Říha, Rob) – 29. Harkabus (T. Havránek, Chlubna)

Střely na branku: 21:40. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Rozhodčí: J. Hucl, J. Jaroš – M. Štofa, F. Pěkný. Diváci: 3 087.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Vošvrda) – Kajínek, Říha, Smetana (A), Ondračka, Jenáček, O. Němec (A), Česánek – Jonák (C), Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Sihvonen, Přikryl, Š. Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš.

HC Dukla Jihlava: Beran (Chaloupek) – Kolář, Haman, Bilčík, F. Kočí, Vala, Dundáček, A. Dvořák – Harkabus (A), Skořepa (C), Karabáček – T. Havránek, Miškář, Šik – Meluzin, Pořízek, Chlubna – Cachnín, Křehlík, V. Brož.