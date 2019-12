„Vsetín má pověst hokejové bašty už z devadesátých let, kdy se tady dělaly tituly. V republikovém povědomí tady je, ale týmy jako Liberec, Třinec a Sparta, mají obrovskou výhodu, že mají ještě víc peněz, nové multifunkční haly, takže zázemí je bohužel na jiné úrovni,“ vysvětluje Hunkes, že všudypřítomný luxus v arénách se se skromnými podmínkami vsetínského Lapače nedá srovnávat.

„V Třinci jsem v nové hale, ještě nebyl, ale v Liberci jsem hrál a pro áčko je tam všechno, na co si vzpomenete,“ vybavuje si Hunkes léta 2007 až 2011 a ročník 2013/2014, které strávil pod Ještědem. To samé platí třeba pro pražskou 02 arénu, kde byl doma o sezonu dřív v již zaniklém klubu Lev Praha.

V rámci druhé nejvyšší soutěže však si však ani ve Vsetíně nemohou stěžovat. Lapač totiž prochází průběžně rekonstrukcí.

„Na první ligu je ale zázemí dobré, je pravda, že jsem nehrál ještě na stadionech všech týmů, ale co tak kluci říkají, zázemí je u nás na slušné úrovni,“ hodnotí rodák z Brna a odchovanec Komety, který v extralize začínal v Třinci. Ještě ve staré Werk aréně.

Ovšem obecný přehled o valašském klubu mají i za hranicemi Česka.

„Tím, že je třeba KHL hlavně ruská soutěž, tamní týmy o českých soutěžích nemají úplně přehled. Ale historií a sérií mistrovských titulů vědí, že se tady hraje. Přesto už je to nějaká doba a oni řeší hlavně své týmy,“ ví Hunkes, který ve Vsetíně zatím odehrál deset zápasů s bilancí jednoho gólu a pěti asistencí.

NA VSETÍN SE SOUPEŘŮM JEZDILO ŠPATNĚ

Na začátku své extraligové kariéry v dresu Ocelářů jezdil na Lapač ještě jako soupeř.

„Hrávalo se tady špatně. Ale ta největší sláva už pomalu končila a už to nebylo tak, že člověk přijížděl předem poražený. Ale od kluků vím, že hlavně v devadesátých letech tady nikdo nejezdil rád, fanoušci domácí kluky hnali dopředu,“ vybavuje si někdejší zadák německého bundesligového Schwenningeru, kde strávil sezony 2015 až 2017.

Zelenožlutý dres Vsetína je zatím šestnáctým v kariéře, který přes hlavu obléká. Z organizace valašského klubu se zná s Radimem Kucharczykem a nejvíce s bývalým bekem a současným manažerem Radimem Tesaříkem ze společného působení v Třinci.

„Kamarádíme se, průběžně jsme celoživotně lehce v kontaktu, takže mě oslovil,“ popisuje Hunkes první kontakt, jenž v extralize odehrál necelou pětistovku zápasů, celkem 136 startů v KHL a dvanáct utkání v reprezentaci.

V nároďáku se potkal se současným trenérem Jiřím Dopitou.

„Známe se také, ale ne úplně dobře. On už byl zkušený, já mladý kluk a vzhlížel jsem k němu,“ vybavil si Hunkes, který považuje za největší úspěch své kariéry bronz z mistrovství světa osmnáctiletých.

„Titul žádný nemám, hrál jsem jen párkrát semifinále play-off. Společně s angažmá v KHL a možností si zahrát v seniorském nároďáku beru jako největší úspěch v kariéře,“ bilancoval svou dosavadní hokejovou etapu.

AMBICE MÁ STÁLE NEJVYŠŠÍ

Ačkoliv má pětatřicet, brusle na hřebík se pověsit rozhodně nechystá.

„Momentálně mám ambice hrát co nejlépe se Vsetínem. Rád bych se s ním někam dostal. Nebo když bude hrát člověk dobře, může si ho ještě někdo vytipovat. Nemám to postavené tak, že bych chtěl kariéru jen v klidu dohrát, mít klid a nikam se nehnat. Soustředím se na Vsetín, o daleké budoucnosti nepřemýšlím. Kdyby ještě přišla nějaká nabídka a byla příjemná situace, chtěl bych hrát co nejvýš,“ popisuje Hunkes své aktuální vnitřní nastavení.

„Na Vsetíně se mi líbí. Teď to trochu kazí poslední porážky, ale celkově je všechno v pohodě,“ poznamenal Hunkes.

Do Vsetína dorazil ve druhé polovině října a zažil sérii sedmi výher v řadě, nyní však Valaši strádají po třech porážkách v řadě s týmy z elitní čtyřky soutěže Českými Budějovicemi (0:5), Přerovem (1:2 v prodl.) a naposledy v pondělí s Chomutovem (2:6).

„Byly to rozdílné zápasy. S Přerovem jsme byli lepší, měli jsme vyhrát, jen jsme neproměnili šance. Zápasy jsou hodně vyrovnané, je to i o domácím prostředí. Poslední utkání nám moc nevyšly. Těžko říct, jestli je to tím, že soupeři jsou silnější, nebo my jsme nehráli, co jsme měli. Snad je to tím, že se zápasy nepovedly nám. Nyní na tom budeme pracovat. Osmička se oddělí, budeme hrát se silnějšími soupeři a doufám, že se budeme výkony posouvat dopředu,“ je v očekávání Hunkes, který už vyhlíží nadstavbovou část základní části, ve které se střetne prvních osm týmů tabulky.

„Je potřeba s nimi vyhrávat a nechat je pocítit, že to s námi nebudou mít jednoduché. Potřebujeme zapracovat na naší hře. a zlepšit věci, které nás trápí. Momentálně především přesilovky. I když na nich pracujeme, není to ono. Zlepšit musíme také hru v obranném pásmu. Děláme chyby, nerozebíráme si hráče. Je toho víc, ale tohle je asi stěžejní,“ tuší Hunkes.

Začít otáčet kormidlem zatím velmi rozporuplné vsetínské základní části mohou už dnes od 17.30 hodin, kdy přivítají nevyzpytatelnou Porubu. Ta také po sérii čtyř porážek v řadě neprožívá ideální období.

„Díváme se na sebe, ani nevím, jakou mají sérii. Nemají špatný tým. Z Chomutova jsme přijeli pozdě, takže v úterý jsme měli jen lehčí trénink na vybruslení a ukázali jsme si, kde jsme udělali chyby. Na Porubu se ještě nachystáme, ale ono je to především o nás. Hrajeme doma, je potřeba jim ukázat, kdo je tady pánem,“ dodal Hunkes.