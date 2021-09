Mladí hokejisté HC Černí vlci Rožnov pod Radhoštěm ročníku 2010 (6. třída) na zimní stadion do Chocně, kde úspěšně sehráli velmi kvalitně obsazený turnaj a brali druhé místo. | Foto: archiov klubu

Rožnov pod Radhoštěm - Mladí hokejisté HC Černí vlci Rožnov pod Radhoštěm ročníku 2010 (6. třída) na zimní stadion do Chocně, kde úspěšně sehráli velmi kvalitně obsazený turnaj a brali druhé místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.