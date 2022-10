„Kdo byl na stadionu, tak viděl, co s týmem udělá pět porážek v řadě. Kluci věděli, že to musíme zlomit. Svázalo je to tak, že jsem to ani já během kariéry nezažil. V zápase byly nevysvětlitelné věci. Dvě třetiny tak vypadalo, že Slavia hraje proti Žukovovi,“ pronesl na pozápasové tiskové konferenci hlavní kouč Valachů Roman Stantien.