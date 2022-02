Společně v mládežnických reprezentačních výběrech se přitom potkávali od 15 let. „Jarda, coby výjimečný hráč, už hrál v našem o rok starším výběru. Vždy jsem s ním rád hrál, přičemž naše nejslavnější cesta v národním týmu byla pochopitelně ta olympijská v Naganu. Na tu hned tak nikdo nezapomene,“ culí se Čechmánek.

Čest pro Jágra. Hokejová legenda má bankovku, stát bude 2 490 korun

Zatímco Jaromír Jágr stále hraje a do toho vlastní a vede kladenský klub, Čechmánkova cesta je trenérská. A nejen v hokeji. „Po mém padesátém roku věku jsem změnil, přešel na jiný životní styl, jinou stravu. Více se nyní věnuji svému tělu, aby bylo v rovnováze. Po více jak roce tohoto konceptu se cítím daleko lépe než předtím. Cítím, že i takto se dá více pomáhat lidem, dětem. Vím, že to funguje, tak proč se o tyto zkušenosti nepodělit,“ usmívá se spokojený bývalý úspěšný hokejový strážce svatyně.

A jak dlouho by mohla legenda Jágr hrát hokej na nejvyšší úrovni? „Jeho cesta je nádherná a výjimečná. Každopádně jen on ví, jak jeho tělo zvládá zátěž, po padesátce již vše více bolí a potřebuje trénovat jinak. Motivaci hrát má pořád a v mých očích to ještě několik sezon dokáže. Kolik to bude ví jen Jarda,“ pokyvuje Čechmánek, jenž se na klubové úrovni s Jágrem potkal jen v NHL – duelech jeho Philadelphie proti Pittsburghu, respektive Washingtonu.

Plekanec o rodině i Jágrovi: On vidí hokej úplně jinak než všichni ostatní

A co speciálního by české hokejové legendě k jubileu popřál? „Hlavně zdraví, to je hlavní! A aby co nejdéle hrál a bavil nejen sebe, ale i fanoušky. Jaromír je jen jeden, je ikonou českého hokeje. A věřím, že ještě nějakou dobu nás bavit hokejem bude,“ je optimistou Roman Čechmánek.

Jeho zrak je samozřejmě upnut i směrem do Číny na olympiádu, kde by si moc přál úspěch českého hokeje. „Duel s dlouhodobě kvalitními Švýcary ale nemá favorita, což potvrdil už první zápas. Prakticky všechny duely na olympiádě jsou vyrovnané a stejné to bude i ve většině zápasů předkola,“ očekává Čechmánek.